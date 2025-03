Listado de explotacións agrarias e gandeiras beneficiadas polas axudas da Xunta para a instalación de enerxías renovables

O Diario Oficial de Galicia publicou recentemente a resolución do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) polo que lle publicidade ás axudas concedidas para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables eléctricas e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2024, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da política agrícola común 2023-2027 en Galicia .

Velaquí a listaxe completa de empresas beneficiarias: