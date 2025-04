Limagrain (LG) busca delegado comercial para a zona norte de Galicia

Limagrain Ibérica (LG Seeds), empresa de referencia en sementes de millo forraxeiro, entre outras, busca delegado comercial para a zona norte de Galicia.

Descrición do posto:

Obxectivo principal: Limagrain Field Seeds Ibérica, consolidada empresa pertencente ao Grupo Internacional Limagrain, líder no ámbito de os cultivos extensivos que centra a súa actividade na investigación, produción e comercialización de sementes, precisa en Galicia unha persoa para cubrir o posto de DELEGADO/A COMERCIAL (h/m).

Reportando ao Xefe Rexional de Cornixa e Portugal, e como Delegado Comercial de Limagrain, será responsable da programación e consecución dos obxectivos de venda e cota de mercado da empresa na área xeográfica asignada, xestionando ao seu equipo e realizando visitas e reunións con distribuidores e tamén gandeiros, da zona norte de Galicia.

Prospección, planificación e organización:

· Realizar análise da competencia e estudar ao cliente, distribuidores, etc. en colaboración co equipo comercial e de márketing, para preparar a estratexia do territorio e detectar oportunidades de negocio.

· Propoñer e executar o plan de acción de vendas do seu territorio a nivel distribuidor e gandeiro. Orzar e programar as vendas dos produtos ou servizos, por zona xeográfica, campaña e tipo de cliente, etc.

Control de resultados:

· Analizar os indicadores de vendas e estudar as desviacións establecendo plans de acción correctores xunto co Xefe Rexional.

· Facer o seguimento dos plans de acción para a súa consecución.

Responsable do equipo de zona:

· Establecer e facer o seguimento dos obxectivos anuais do seu equipo, xunto co Xefe Rexional.

· Fomentar o desenvolvemento profesional do seu equipo e realizar visitas de acompañamento.

Visita a canle de distribución, multiplicadores e agricultores:

· Promocionar variedades e novos servizos, produtos e tecnoloxías de LG.

· Adaptar a oferta de produto ás especificidades de cada zona e cliente, negociando e pechando condicións de venda e controlando e asegurando o risco, a xestión de stock en clientes, facturación, cobro, etc. ·

Atender e solucionar as reclamacións dos distribuidores, multiplicadores e clientes, documentándoas en CRM.

· Visitar a agricultores actuais e potenciais, detectando necesidades e facendo ofertas comerciais.

· Poñer en marcha as vitrinas e plataformas necesarias para ensinar o produto aos gandeiros e distribuidores e organizar as xornadas de campo, feiras e presentacións programadas.

Requisitos:

· Titulación en Enxeñería Agrícola, Enxeñería Agrónoma, Formación profesional agraria, agropecuaria, ou estudos similares.

· Experiencia mínima de 2 anos na área comercial do sector agrícola.

· Posibilidade de residencia en zona da Coruña.

Competencias:

· Enfoque no Cliente

· Servizo ao Cliente

· Iniciativa

· Comunicación

· Organización Persoal

· Planificación

· Habilidades de Negociación

· Traballo en Equipo

· Enfoque en Resultados

Desde a compañia relatan que ofrecen contrato indefinidido, unha contorna de traballo atractivo e con beneficios sociais para o persoal: Plan de Previsión Social, seguro médico, axuda comedor, vehículo de empresa, etc.

Para aplicar á oferta, débense dirixir ao seguinte URL: https://jobs.limagrain.com/LG/job/DELEGADOA-COMERCIAL-GALICIA/741-es_ES/