Leve recuperación das cotizacións dos produtos lácteos esta semana na Unión Europea

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este xoves as cotizacións da segunda semana de xullo dos produtos lácteos, destacando a leve recuperación da manteiga, do leite en po enteiro e do queixo, tras varias semanas de baixadas.
En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta segunda semana de xullo para os produtos lácteos son as seguintes:
-Manteiga: 388 €/100 kg, +0,5 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 270 €/100 kg, – 0,3 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 325 €/100 kg, +0,9 % ,,
-Queixo cheddar: 331 € /100 kg +4,5 % nas últimas catro semanas
O prezo do leite spot en Italia segue subindo ata os 0,485 euros o litro.
Por último, o informe do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea avanza que os costes de alimentación para as ganderías de vacún de leite baixaron de media nun 5,4 % nesta segunda semana de xullo en relación a hai un mes e os de enerxía baixaron nun 2%.