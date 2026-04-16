Levántase o confinamento para todas as aves de curral en España

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación levanta desde hoxe, 16 de abril, en toda España as medidas de confinamento de aves de curral como consecuencia da influenza aviaria, que aínda se mantiñan en humidais e aqueles municipios considerados de maior risco, entre eles 40 en Galicia. A nova medida adóptase dada a boa evolución da situación epidemiolóxica da enfermidade durante as últimas semanas.
O Boletín oficial del Estado (BOE) publica hoxe a orde ministerial. O ministerio sinala que, por precaución, débense manter as medidas de bioseguridade nas explotacións avícolas para evitar o contacto con aves silvestres, así como reforzar a vixilancia pasiva, tanto nestas como en explotacións avícolas. Neste sentido, ínstase a que ante calquera sospeita de enfermidade, sobre todo en aves domésticas, realícese a notificación pertinente aos servizos veterinarios oficiais.
España mantén desde o pasado mes de febreiro o status de país libre fronte a Influenza Aviario outorgado pola Organización Mundial de Sanidade Animal (OMSA) a efectos do comercio exterior. Desta forma, actualmente non existe ningún tipo de restrición para os movementos de aves e os seus produtos para o comercio nacional e intracomunitario.
As medidas preventivas de mitigación de risco fronte á influenza aviaria de alta patogenicidad (IAAP) adoptáronse para todo o territorio nacional mediante a Orde APA/1288/2025, do 11 de novembro. Entre estas, atopábanse o confinamento das aves nas súas explotacións, a adopción de determinadas medidas de bioseguridade e a prohibición de concentracións de aves de curral.
A eficacia da adopción destas medidas ponse de manifesto en que, desde a súa entrada en vigor, tan só #ver afectadas pola influenza aviaria en España dúas granxas de galiñas na provincia de Lleida -en decembro de 2025 e xaneiro de 2026-, a pesar do alto risco de introdución da enfermidade durante os últimos meses, cun elevado número de casos detectados en aves silvestres.
A favorable evolución da situación epidemiolóxica da enfermidade no territorio nacional xa permitiu levantar parcialmente as medidas de confinamento en todo o territorio nacional desde o 1 de abril, excepto nos municipios considerados de maior risco (listaxes nos anexos II e III da Orde 2442/2006, do 27 de xullo).
Este virus non pode ser transmitido ao ser humano a través de carne de ave cociñada, ovos ou produtos procesados derivados deles. Recoméndase, no entanto, minimizar o contacto innecesario coas aves que mostren síntomas clínicos ou áchense mortos no campo.