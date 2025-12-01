Lely Juno: O robot arrimador que achega o alimento e afasta os problemas

A automatización está a transformar o día a día de moitas explotacións lácteas galegas, e un dos equipos que máis contribuíu a este cambio é o arrimador de comida Lely Juno, especialmente na súa versión Flex. Este robot, deseñado para empuxar a ración cara á cornadiza tantas veces como sexa necesario, mantén o alimento accesible durante as vinte e catro horas do día. O seu funcionamento autónomo, baseado en sensores, roteiros programables e un faldón adaptable que pode elevarse para sortear desniveis, permite que a comida estea sempre ao alcance das vacas, algo que Lely destaca como esencial para mellorar a inxesta e a estabilidade do manexo da alimentación.
En Galicia, onde a estrutura das granxas e o clima a miúdo dificultan unha xestión continua do comedeiro, a chegada destes sistemas supuxo un cambio notable. Moitos gandeiros sinalan que a principal razón para instalar un Lely Juno é a necesidade de garantir que a alimentación non dependa do ritmo de traballo humano, cada vez máis tensionado pola falta de man de obra. As capacidades do Juno Flex, grazas ao seu faldón elevable e a posibilidade de programar múltiples percorridos, foron características especialmente valoradas en explotacións onde os pasillos de alimentación presentan irregularidades ou onde se busca un funcionamento máis intensivo sen intervención constante.
Na provincia da Coruña, un gandeiro explicaba que a motivación inicial para adquirir un arrimador de Lely xurdiu ao observar que as vacas non sempre tiñan a ración accesible. Segundo contaba, cando a comida está dispoñible acotío, “as vacas comen máis e, ao final, dan máis leite”, algo que na súa experiencia traduciuse nunha maior regularidade na produción e unha estabilidade do rabaño que non lograra co empuxe manual.
En Lugo, outro produtor relataba que desde a instalación do Lely Juno a súa rutina de traballo cambiou radicalmente. Para el, o robot non só empuxaba a comida, senón que modificaba a dinámica da explotación: “as vacas achéganse ao comedeiro a distintas horas, sen esperar a que ninguén pase coa pa”. Esta dispoñibilidade constante de alimento, explicaba, xerou un aumento gradual e sostido da produción, ademais dunha mellora da orde xeral no establo. O seu testemuño correspóndese con experiencias recollidas en múltiples granxas robotizadas da provincia, especialmente aquelas onde o arrimador combínase con robots de muxido Lely Astronaut, logrando que o fluxo entre alimentación e muxido resulte máis harmónico.
Un caso similar obsérvase noutra explotación da Coruña, onde a instalación do Juno Flex acompañou á renovación dos robots de muxido. Neste caso, o gandeiro valoraba especialmente a “sincronía” entre ambos os sistemas: cando as vacas atopan comida máis frecuentemente, visitan tamén máis o robot de muxido e distribúense mellor as horas punta.
En Pontevedra, un gandeiro resumía a súa experiencia nun punto moi concreto: aforro de tempo. Antes necesitaba empuxar a comida varias veces ao día. Agora, co Juno, ese tempo pode dedicalo a revisar animais, ou simplemente mellorar o manexo diario.
Aínda así, os gandeiros coinciden en que a instalación dun arrimador non é unha decisión automática. Moitos destacan a importancia dun bo asesoramento previo e un servizo técnico adecuado para asegurar que o equipo funcione sen interrupcións.
En conxunto, o Lely Juno converteuse nunha ferramenta que vai máis aló do simple acto de empuxar a comida. A súa presenza nas explotacións galegas demostra que a automatización pode mellorar a eficiencia, o benestar e a organización interna do establo, sen perder de vista as particularidades de cada granxa. A xulgar pola experiencia compartida desde distintas provincias, o arrimador é unha peza crave dentro dunha tendencia crecente, a de granxas que buscan manter unha alimentación máis constante, unha produción máis estable e un traballo máis racionalizado nun sector que cada vez demanda maior precisión e menos dependencia de tarefas repetitivas.