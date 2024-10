Lely Discovery Collector:  Limpeza, hixiene e innovación na túa granxa

A automatización agrícola experimentou un avance notable nas últimas décadas, e unha das innovacións máis destacadas é o Lely Discovery Collector, un robot deseñado especificamente para mellorar a hixiene nos cortellos mediante a recollida eficiente do esterco. Este dispositivo representa un salto significativo na tecnoloxía para a xestión do esterco en granxas de vacas leiteiras, ofrecendo beneficios tanto para a saúde animal como para a produtividade agrícola.

O Lely Discovery Collector foi desenvolvido para operar en granxas con chans lisos, un entorno común en moitas explotacións lácteas modernas. A diferenza dos métodos tradicionais de raspado de esterco, que adoitan simplemente empurrar os residuos, o Lely Collector aspira o esterco. Este enfoque non só mantén os chans máis limpos, senón que tamén evita a acumulación de residuos nas áreas onde as vacas pasan a maior parte do tempo, o que mellora a hixiene xeral do estábulo.

Ademais do seu sistema de succión, o Lely Collector rocía auga en dúas fases: primeiro desde a parte frontal para facilitar a recollida de esterco, e despois desde a parte traseira para humedecer o chan, mellorando a tracción das vacas ao camiñar. Este dobre proceso asegura que os animais poidan moverse con maior comodidade e seguridade dentro do establo.

A importancia da hixiene nas granxas non pode ser subestimada, especialmente cando se trata da saúde dos animais. Un chan máis limpo implica pezuños máis sans, xa que se reduce o contacto das vacas co esterco acumulado. As infeccións nas pezuñas, como a dermatite, son unha causa común de problemas de saúde nas vacas, e manter un entorno limpo axuda a previr estas enfermidades.

Ademais, un entorno máis limpo e seguro fomenta un comportamento máis natural nas vacas, o que pode resultar nunha mellor detección do celo, un factor crucial para a eficiencia reprodutiva nas explotacións. O Lely Collector, ao operar de maneira discreta e sen cables, non interfire co comportamento natural dos animais, o que o converte nunha solución cómoda para as vacas.

A eficiencia é unha das principais vantaxes do Lely Discovery Collector. Este robot é totalmente autónomo, o que significa que pode programarse para seguir rutas predefinidas e operar en intervalos regulares sen intervención humana.

O Discovery Collector é 100% eléctrico, o único que necesita para instalalo na túa granxa é unha toma monofásica de corrente e un punto de auga para o depósito de carga da máquina. O seu consumo de enerxía é claramente inferior a calquera sistema coñecido de limpeza nas explotacións de gando.

Ademais, a posibilidade de controlar o robot desde un teléfono móbil, grazas á aplicación Lely Control Plus, permite aos gandeiros axustar facilmente as rutas e frecuencias de limpeza segundo as necesidades específicas do día. Este nivel de flexibilidade simplifica enormemente as tarefas de mantemento da granxa, permitindo que os gandeiros se centren noutras responsabilidades cruciais.

Neste momento existen dúas versións do Lely Discovery Collector, o C1 e o C2. O Collector C1, o primeiro que foi lanzado ao mercado, está orientado a granxas de ata 600 metros cadrados de superficie a limpar e unhas 80 vacas. Este modelo é capaz de limpar durante 10 horas ao día a granxa.

O modelo máis recente, Discovery Collector C2, incorpora tecnoloxía de carga sen fíos e unha batería mellorada de 24 voltios que lle permite traballar en cortellos con 120 vacas. Ten unha capacidade de traballo de 14 horas ao día, o que garante unha limpeza eficaz das granxas.

O Lely Discovery Collector é unha solución revolucionaria que combina a automatización, a hixiene e o benestar animal para optimizar a xestión das granxas leiteiras. O seu enfoque innovador da recollida de esterco non só contribúe á saúde das vacas, senón que tamén mellora a eficiencia operativa das explotacións. Nun mundo onde a demanda de produtos lácteos sostibles e de alta calidade segue crecendo, tecnoloxías como o Lely Collector representan o futuro da agricultura moderna, onde a automatización e o benestar animal van da man.

Se tes calquera dúbida ou consulta sobre esta máquina, un equipo especializado de Lely fará un estudo para a implantación do Collector na túa granxa de forma totalmente gratuíta, e mostrarache as múltiples vantaxes que o Collector pode ter para a túa explotación.