Lely Astronaut A5: O robot de muxido máis fiable do mercado

A chegada ao mercado do robot de muxido Lely Astronaut A5 revolucionou o muxido, até o punto de facilitar cada día máis o labor dos gandeiros que apostan pola marca holandesa. Se xa o Astronaut A4 foi unha auténtica innovación, grazas ao sistema I-flow (entrada e saída en liña recta), o A5 é o maior fito do muxido até a data, xa que incorpora unha serie de melloras que fan que o Astronaut sexa o robot máis fiable.

A liberdade de circulación ou tráfico libre, co que Lely se sente totalmente identificado, permite que as vacas poidan decidir cando comer, beber, descansar e muxirse, o cal aumenta o seu benestar, mellorando o coidado e o confort do rabaño e ofrecéndolle á vaca a oportunidade de comportarse de forma natural. Isto o que fai é mellorar o período de produción das vacas ao longo da súa vida, polo que podemos considerar que o A5 é a mellor ferramenta para obter todo o potencial dos animais.

O robot de muxido converteuse na ferramenta perfecta para muxir unha vaca de acordo ás súas necesidades específicas individuais. O Lely Astronaut evolucionou baseándose nos máis de 25 anos de experiencia da marca holandesa e nos datos recompilados a partir de miles de vacas, até converterse no sistema de muxido máis personalizado e coherente que existe na actualidade.

O muxido é unha arte e iso Lely teno claro. As lactacións e os estados de lactación diferentes requiren enfoques diferentes. Por iso, cada muxido baséase nos datos históricos de cada vaca, almacenados no sistema de xestión Lely Horizon. Desta maneira, o sistema determina automaticamente o intervalo de muxido e calcula a ración de penso que se vai a fornecer.

O programa de xestión Lely Horizon almacena os datos de todas as vacas

Para incrementar o rendemento do robot, a posición do ubre e do teto almacénanse despois de cada muxido. Os cepillos, xunto coa cámara 3D, poden atopar facilmente os tetos sen necesidade de explorar o ubre. Ademais, os propios cepillos limpan os tetos e a parte inferior do ubre para gozar dunha hixiene e unha estimulación óptimas. Esta limpeza táctil dos ubres cos cepillos ofrece a mellor estimulación para a baixada do leite, o que minimiza o tempo no cubículo das vacas.

Un robot máis preciso aumenta a capacidade de muxido do rabaño

Cada teto de cada ubre contén unha pequena cantidade de leite de baixa calidade, que se elimina no Astronaut no pre-muxido. Os robots Lely sempre retiran só 9 mililitros de leite de cada cuarto, para evitar a perda de leite de boa calidade das vacas.

O sistema de muxido de Lely desfeita 9ml de cada cuarto antes de empezar o muxido

O nivel sen carga no teto debe manterse o máis estable posible, e para iso, o A5 conta con dous circuítos sen carga independentes e un almacén sen carga no brazo. Isto garante un fluxo sen carga constante na punta do teto.

O A5 tamén permite unha medición do leite das vacas moito máis precisa e minuciosa. O robot, grazas ao seu MQC, verifica o fluxo de leite, a cor, a temperatura, o nivel de lactosa, o cociente de graxa/proteína e a condutividade do leite. O leite monitorízase de forma continua por cada cuarto para axustar o proceso de muxido, garantir a súa calidade e detectar desvíos.

Un dato moi destacable do Lely A5 é que ningunha tetoeira vai ao chan en ningún momento. Se unha vaca quitase unha tetoeira, polo motivo que sexa, o conduto de leite péchase inmediatamente e a tetoeira retirarase cara a nodriza do brazo. Esta tetoeira volverase conectar mentres o resto dos cuartos se muxen con total normalidade e a vaca nunca quedará mal muxida.

As tetoeiras non van ao chan en ningún momento e a calidade do leite non se ve comprometida

En canto ao primeiro muxido dunha vaca no robot, este nunca fora máis fácil grazas á nova interface da pantalla do Astronaut A5. A interface permitiranos interactuar dunha forma moito máis precisa co ubre da vaca e esta estará moito máis tranquila dentro do box de muxido cando se realice a primeira conexión.

O brazo híbrido é outra das principais características do A5. Chamámoslle híbrido porque mestura a enerxía eléctrica coa neumática, facendo que o Astronaut sexa o robot máis eficiente enerxéticamente do mercado. Ademais, o brazo cun funcionamento moito máis silencioso que os seus predecesores crea unha contorna relaxada para que as vacas vaian muxirse. Isto xunto cos seus movementos máis precisos e a súa rapidez de axuste aos tetos contribúe á tranquilidade das vacas.

O A5 é o robot máis eficiente e con menor gasto de enerxía do mercado

O brazo é probablemente a parte máis importante do robot de muxido. Participa en case todos os pasos do proceso de muxido e debe levar a cabo o seu labor dunha forma rápida e precisa, sen molestar á vaca. Debe ser, por tanto, 100% fiable, e o brazo do A5 satisfai os máis esixentes requisitos de fiabilidade.

O lavado do robot é outra parte onde o A5 destaca dado que consume menos enerxía que os seus competidores, xa que á marxe de ser a máquina máis eficiente, é a que menos tempo desempeña para realizar o lavado do robot e de todas as súas liñas. Falamos de tan só doce minutos por lavado en circuíto aberto, isto quere dicir que o robot quenta desde a unidade central a auga a 90 graos e esta termina saíndo por un desaugadoiro da leitería, eliminando á súa vez calquera impureza e realizando unha limpeza eficaz sen ningún problema de bacterioloxía.