A lei europea contra a ‘importación de deforestación’ terá impacto nas materias primas dos pensos galegos

Os fabricantes de alimentación animal analizan nunhas xornadas as consecuencias da norma. O sector defende as medidas de autocontrol, coas que aspiraban a chegar no 2030 a un 100% de penso libre de deforestación. A nova normativa, sen embargo, obrigará desde este ano a cambiar os criterios de compras ó exterior