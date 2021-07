Leche Río pechou 2020 cunha facturación de 139 millóns de euros e un incremento do persoal do 6%

O Grupo Lence pechou o ano 2020 cunha facturación de 139,2 millóns de euros, 3 menos que o ano anterior, e un Ebdita de 0,5 millóns, cifras por baixo do previsto a comezos de ano cando non se albiscaba a crise xerada pola pandemia. A pesar diso, o comportamento do grupo mantívose “en certa medida equilibrado”, en palabras da súa CEO, Carmen Lence, quen destacou á súa vez o forte compromiso do persoal nesta situación tan complexa e o da compañía co sector e o emprego.

A empresa aposta pola creación de emprego e incrementou persoal en plena pandemia

Do mesmo xeito ca outras empresas do sector de alimentación, a principal causa da diminución na facturación da compañía débese á caída abrupta da canle Horeca, que significou no caso de Lence unha redución da facturación de máis de 3 millóns de euros pola situación de peche vivida polo sector turismo e hostaleiro durante máis de medio ano. Iso impediulle á compañía executar os plans de expansión comercial e crecemento que tiña para o ano 2020.

A diminución na facturación en máis de 3 millóns de euros debeuse á caída abrupta da Canle Horeca durante practicamente todo o 2020, pero no primeiro semestre de 2021 alcanzáronse xa cifras de venda similares a 2019

Para este exercicio, e a pesar de que a previsión con respecto á pandemia non é do todo optimista, os datos económicos melloraron respecto ao ano precedente e a evolución prevese á alza pese ao contexto da canle Horeca que, segundo os diferentes indicadores, tardará aínda en recuperar os datos prepandemia. Así, no primeiro semestre de 2021 igualáronse os datos de venda de 2019, grazas ao gran crecemento na alimentación e na canle distribución.

Exportacións a China e Guinea Ecuatorial

“Nun ano 2020, no que se acusou unha baixada de prezos a nivel europeo, o grupo Lence, a través das súas diferentes marcas, mantivo o seu compromiso co rural galego, concretamente coas explotacións agrarias ás que seguiu recollendo a totalidade do leite ao prezo establecido a pesar da redución do mercado, pagando un prezo que se sitúa por riba da media de Galicia”, destaca a compañía nunha nota de prensa.

O grupo lácteo procesou un total de 222 millóns de litros de leite procedentes de 435 explotacións

Durante o 2020, o grupo lácteo procesou un total de 222 millóns de litros de leite, procedentes das 435 explotacións agrarias familiares provedoras, que se destinaron ao mercado nacional e ao internacional, con dúas novas incorporacións (China e Guinea Ecuatorial), chegando así a ter presenza en sete países.