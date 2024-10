Leite Río non descarta subas do prezo do leite nos vindeiros meses, mentres que a Xunta aposta polo “equilibrio”

Nunha visita á planta do Ceao, María José Gómez avogou pola "estabilidade", asegurando que "non é bo que o leite suba demasiado". En relación ao papel da Consellería, di, "o mercado consiste na oferta e a demanda; non podemos as Administracións actuar aí"

Co leite subindo fortemente en Europa, nun momento no que a cotización da manteiga se sitúa en niveis históricos, por enriba dos 8.500 euros a tonelada en Alemaña, e o leite spot en Italia, considerado o referente en relación a demanda de leite líquido, situado este luns en 65 céntimos en Milán e 66 en Verona, cabe unha subida do prezo do leite no campo a curto prazo, igual que aconteceu no outono de 2022?

Esta foi a pregunta trasladada este martes por Campo Galego á conselleira do Medio Rural, María José Gómez, e á presidenta de Leite Río, Carmen Lence, no transcurso dunha visita institucional a unha das dúas plantas de envasado que a empresa galega ten no Ceao, en Lugo.

A primeira en responder, Carmen Lence, deixou a porta aberta a revalorizar os contratos asinados antes do seu vencemento na primavera. “Pode ser que si”, afirmou, aínda que freou as espectativas de que esta posible suba de prezo sexa inminente. “Está aumentando a produción e vimos de prezos máis altos ca en Europa, agora estamos máis ou menos á par”, asegurou.

A responsable do Grupo Lence móstrase, en todo caso, disposta a revalorizar os contratos asinados por Leite Río e Leyma, que non vencen até o 1 de maio e establecen un prezo base de 39,7 céntimos, pero condiciónao ao que fagan as demais empresas, ás que lles toca, na maior parte dos casos, renovar contratos en decembro, agás Lactalis, que asinou até abril.

“Nós fixemos contratos a longo prazo porque pensamos que é importante para o gandeiro ter unha estabilidade. Temos pechada a compra de leite até o mes de maio, o que non quere dicir que se o prezo sobe, como xa pasou noutras ocasións, nós tamén o subiremos para estar acordes ao mercado. Iremos vendo, pero nós imos estar co mercado”, avanzou Carmen Lence.

Considera a conselleira que cabe marxe para subir o leite en Galicia a curto prazo? María José Gómez, a persoa que ten nas súas mans as competencias en materia agrícola e gandeira na comunidade, preferiu non mollarse: “o sector xa respondeu, eu que queres que che diga?”, foi a súa contestación tras escoitar a opinión de Carmen Lence.

“É un sector delicado que sempre ao longo da historia tivo os seus altibaixos e eu aposto sempre polo equilibrio. Se a distribución non lle merca o leite ás empresas a un bo prezo elas tampouco poden subir o prezo aos gandeiros”, xustificou a conselleira, que abogou por unha política de non intervención.

“Eu encantadísima de que suba o leite, pero hai que manter o equilibrio, esa é unha palabra que me gusta moito. Nin prezos en exceso nin por debaixo dos custos de produción”, dixo, aclarando despois que non é suficiente con cubrir unicamente o gastos das granxas porque “ten que haber unha marxe de beneficio para que os gandeiros poidan apostar por incorporarse os novos e por manterse os que xa están”, dixo.

Que medidas ten previsto adoptar a Consellería para favorecer ese incremento de prezos que garanta a continuidade do sector? “O diálogo é sempre a ferramenta que temos desde a Consellería. O mercado consiste na oferta e a demanda; non podemos as Administracións actuar aí, senón non estariamos onde estamos”, concluíu.

Por iso, en relación aos prezos, a Xunta prefire manterse como mero observador, tratando de concienciar ao consumidor para que merque o leite máis caro “É un produto de calidade e temos que mentalizarnos os consumidores de pagalo polo que se merece. Eu sempre penso que o leite no supermercado está demasiado barato”, chegou a afirmar.

A cooperativa holandesa Friesland Campina, principal empresa láctea dos Países Baixos, vén de subir de golpe 2,5 céntimos o prezo do litro de leite para este mes de outubro, logo de ter aplicado xa outra revalorización de 1,75 céntimos en setembro. Así, o prezo garantido aos produtores holandeses neste mes de outubro é de 53,5 céntimos por litro de leite que produzan cun contido estándar de 4,45% de graxa e 3,58% de proteína para un volume de entregas mensual de 77.000 litros.

Carmen Lence achacou este incremento de prezos a que “teñen un problema grave coa enfermidade da EHE (Enfermedade Hemorráxica Epizoótica) porque moitos dos gandeiros decidiron deixar de mercar vacas novas e agárdase que haxa unha baixada da produción”, asegurou. Pola contra, en Galicia di que a súa empresa non notou unha baixada substancial da produción este ano como consecuencia da enfermidade. “Nós non temos notado un problema nese sentido e pensamos que a partir de agora, a medida que entramos no inverno, a incidencia da enfermidade diminuirá”, dixo a responsable de Leite Río.