Laura Vázquez: “A Gama BLUE é clave para unha produción de millo máis sostible e rendible”

A agricultura europea atópase nun momento de cambio decisivo. As políticas do Green Deal e a estratexia Farm to Fork marcan un novo rumbo cara a modelos produtivos que non só sexan eficientes, senón tamén respectuosos co medio ambiente. Neste contexto, o cultivo do millo —clave na rotación de moitas explotacións galegas— debe avanzar cara a prácticas que reduzan o seu impacto ambiental, especialmente no relativo ás emisións de carbono e ao uso de insumos químicos.

Millo e sostibilidade: un binomio estratéxico

O millo é un cultivo cunha alta demanda nutricional, tanto para o solo como para o sistema produtivo no seu conxunto. Isto implica un uso intensivo de fertilizantes e auga, factores que poden aumentar a pegada de carbono se non se xestionan de maneira axeitada. A presión lexislativa, unida á demanda social de sostibilidade, non só esixe unha redución do impacto ambiental, senón que tamén abre a porta a novas solucións tecnolóxicas e biolóxicas.

Segundo Laura Vázquez, Técnica de Produción Vexetal do grupo Delagro, “o obxectivo europeo para 2030 é claro: reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro nun 55%. Este reto supón unha oportunidade para mellorar as nosas prácticas agrícolas e apostar por solucións sostibles que non comprometan a rendibilidade das nosas explotacións”.

Gama BLUE: tecnoloxía ao servizo do cultivo

A Gama BLUE, do grupo Delagro, é unha proposta innovadora pensada para os produtores de millo que buscan mellorar a rendibilidade das súas fincas mentres preservan a saúde do solo e reducen o impacto ambiental. Esta gama inclúe tres produtos complementarios, formulados a base de bacterias beneficiosas que actúan en distintas fases do ciclo do cultivo.

Vázquez destaca que “a incorporación de microorganismos ao manexo do millo permítenos optimizar recursos, mellorar a estrutura do solo e promover unha maior actividade biolóxica. Isto é especialmente relevante nos solos galegos, onde a materia orgánica ten unha importancia fundamental”.

Solucións concretas para necesidades reais

BLUE Land: Actúa directamente sobre o solo. Mellora a súa estrutura e a actividade microbiana, favorecendo a mineralización de nutrientes esenciais como nitróxeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio ou xofre. Isto contribúe a un aproveitamento máis eficiente dos fertilizantes aplicados e a unha maior dispoñibilidade de nutrientes durante todo o ciclo do cultivo.

BLUE Cycle: Optimiza o uso do xurro ao mellorar o seu contido en nitróxeno, reducir as emisións de amoníaco e os malos cheiros, e evitar a formación de costras. Esta mellora na calidade do xurro permite unha fertilización máis eficaz e menos contaminante, aliñada coas esixencias normativas actuais en zonas vulnerables á contaminación por nitratos.

BLUE Star: Deseñado para potenciar o desenvolvemento radicular, mellora a absorción de nutrientes e favorece a solubilización do fósforo, clave nas etapas temperás do cultivo. O fortalecemento do sistema radicular tradúcese en plantas máis vigorosas e produtivas, aumentando o rendemento do millo.

Sostibilidade e rendibilidade non son incompatibles

Grazas á súa aplicación escalonada, a Gama BLUE permite intervir de forma estratéxica en distintos momentos do cultivo, xerando beneficios acumulativos en rendemento, aforro de custos e sostibilidade. Estas melloras, ademais de facilitar o cumprimento das normativas europeas, posicionan ao agricultor como un actor clave na transición cara a unha agricultura rexenerativa.

Un modelo aliñado co futuro do campo galego

A sostibilidade no cultivo do millo xa non é unha opción: é unha necesidade para garantir a viabilidade das explotacións a medio e longo prazo. Solucións como a Gama BLUE, dispoñibles en todas as cooperativas socias de Delagro, ofrecen aos agricultores galegos ferramentas concretas para producir máis con menos, preservando o contorno e mellorando a rendibilidade. Apostar pola innovación microbiolóxica é apostar por un futuro agrícola máis resiliente, eficiente e respectuoso co noso medio.