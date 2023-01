Lanzan unha plataforma gratuíta para acelerar o emprendemento dixital no agro galego

A nova ferramenta ofrece cursos e asesoramento. Enmárcase no proxecto de agrodixitalización Hub Iberia Agrotech, no que participa o centro loxístico galego Datalife

Bautizada como E-Learning Data, esta nova plataforma gratuíta nace para acelerar o emprendemento dixital no agro galego. A ferramenta ofrece formación e asesoramento e está a disposición tanto do sector primario galego como dos emprendedores que pretendan apostar polo agro e pola agrodixitalización do campo da comunidade autónoma. Trátase dunha ferramenta desenvolvida no marco do proxecto Interreg Poctep Hub Iberia Agrotech (HIBA), do que forma parte o centro loxístico galego Datalife Hub de Innovación Dixital.

E-Learning Data está dispoñible na web do proxecto HIBA en español e en portugués. A plataforma inclúe cursos en liña gratis (MOOC) sobre Tecnoloxías Habilitadoras Dixitais no agro adaptados a distintos perfís de usuario. Permite o acceso a ferramentas innovadoras que favorecen o emprendemento. Tamén proporciona apoio ao desenvolvemento da capacitación a través de asistentes virtuais e coñecemento sobre os aspectos máis relevantes da agricultura de precisión. Un asistente virtual dispoñible as 24 horas, HIBABot, encárgase de resolver calquera dúbida.

A plataforma está destinada a persoas que traballen ou emprendan no sector agroalimentario, en empresas de servizos do sector primario, grupos de desenvolvemento local, asociacións agrícolas, formadores e alumnado tanto universitario como non universitario. “Permitirá testear innovacións e experimentar con tecnoloxías para promover o espírito emprendedor, mellorar a capacitación en agrodixitalización e brindar apoio á hora de tomar decisións”, apuntan desde Datalife.

Satélites e drons

A iniciativa E-Learning Data tamén pon ao dispor das empresas galegas a experimentación e desenvolvemento de aplicacións que, baseadas en datos procedentes de distintas plataformas de observación (satélites ou drons), melloren as capacidades de innovación do sector agro. Un exemplo é o acceso a produtos Copernicus, que poden ser de especial interese para o agro, como as imaxes de Sentinel-2, que rexistran observacións do planeta Terra para dar servizos como o seguimento da evolución dos bosques, os cambios na cortiza terrestre e a xestión dos desastres naturais.