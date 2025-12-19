Lanzan Fima Tech, un espazo tecnolóxico dentro da feira de Zaragoza

FIMA 2026 reforza o seu posicionamento como referente en innovación agrícola coa creación de FIMA Tech, un espazo pioneiro destinado integramente á tecnoloxía e dixitalización do sector agrícola. Este novo hub tecnolóxico será o punto de encontro onde agricultura e tecnoloxía se fusionen.
Este espazo configúrase coma unha plataforma de coñecemento, networking e negocio que posiciona a FIMA como epicentro da innovación agrícola no sur de Europa. Durante os cinco días de celebración da feira, do 10 ao 14 de febreiro, FIMA Tech reunirá aos principais axentes tecnolóxicos do sector agrícola para crear un ecosistema dinámico onde a tecnoloxía convértese en ferramenta clave para a competitividade, a sustentabilidade e a eficiencia do sector agrícola.
Contará cun programa de xornadas e foros de coñecemento sobre os retos e opotunidades do sector agro-tecnolóxico
Entre as tecnoloxías presentes destacarán a robótica e automatización agrícola, a intelixencia artificial, big data e analítica preditiva, agricultura de precisión e xestión de recursos, plataformas dixitais, IoT e sensórica aplicada. Todos os expositores de FIMA Tech terán acceso sen custo adicional ao espazo multidisciplinar para a celebración de xornadas e congresos, así como ao Pitch Point, un escenario áxil deseñado para presentacións comerciais exprés onde startups e proxectos innovadores poderán mostrar as súas solucións ante empresas referentes do sector.
Poderán participar como expositores todas aquelas empresas e entidades cuxa actividade sexa integramente tecnolóxica ou desenvolvan proxectos tecnolóxicos enfocados na dixitalización do sector agrícola.
FIMA Tech acollerá un completo programa de xornadas e foros de coñecemento onde expertos, investigadores e empresas debaterán sobre os retos e oportunidades do sector agro-tecnolóxico. Abordaranse temáticas como a conectividade, a dixitalización do modelo produtivo, o autoguiado de precisión, o tratamento de datos e a intelixencia artificial.