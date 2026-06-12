Lalín acollerá entre o 20 e o 24 de xullo unha nova edición da Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros

A Deputación de Pontevedra acollerá entre o 20 e o 24 de xullo na Finca Mouriscade unha nova edición da Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros, en colaboración coa Federación Frisoa Galega, o Club de Xóvenes Gandeiros de Galicia e a Cooperativa Rural Galega. O deputado provincial Ricardo Martínez presentou esta iniciativa, que abre este luns 15 e ata o 30 de xuño o prazo de inscrición para as nenas e nenos e mozas e mozos de entre 8 e 25 anos interesados, poñendo en valor a Finca Mouriscade e o compromiso da Deputación co sector primario.
“A Finca Mouriscade -remarcou o deputado-volver ser o escenario desta experiencia formativa e non é casualidade. Estas instalacións da Deputación levan décadas apostando pola innovación, a investigación e a mellora continua do sector gandeiro, converténdose nun referente para profesionais, explotacións e entidades de toda Galicia”.
Neste eido subliñou “o valor especial” de que esta escola teña lugar nestas instalacións da Deputación, para que as nenas e nenos e mozas e mozas “descubran unha actividade que é moito máis ca unha profesión, é unha forma de vida estreitamente vinculada ao territorio, á sostibilidade e á produción de alimentos de calidade”. Ao respecto, Martínez fixo fincapé na importancia do sector primario “como oportunidade de desenvolvemento persoal e profesional” pero tamén como ferramenta para facer fronte “ao reto demográfico, ao futuro do rural e á necesidade de fixar poboación”.
“A través da Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros estamos avanzando cara unha gandería moderna, innovadora e competitiva; estamos contribuíndo a formar, motivar e acompañar ás novas xeracións que mañá estarán á fronte das explotacións, das cooperativas, dos servizos veterinarios ou dos proxectos de innovación ligados ao sector primario”, asegurou Ricardo Martínez.
Neste eido incidiu en que “queremos que a mocidade vexa no rural un espazo de oportunidades, un lugar onde desenvolver o seu talento e construír o seu proxecto de vida, do mesmo xeito que queremos que saiba que, neste camiño, conta co noso apoio, co apoio da Deputación, para facelo posible”.