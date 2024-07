Lactalis recolleu en 2023 o 16% do leite producido en Galicia e investiu 5,2 millóns nas súas dúas plantas galegas

O investimento nesta comunidade supón un 17,19% do gasto total, posto que Lactalis destinou 30,32millóns de euros no exercicio pasado no oito plantas que ten en España, un 23,23% máis que o ano anterior.