Lactalis Nestlé lanza dúas novidades moi especiais para celebrar o seu 50 aniversario

Ao longo de 2022, Lactalis Nestlé conmemora medio século do primeiro iogur comercializado pola súa marca en España. Desde que se venderon os primeiros iogures Nestlé, baixo a denominación comercial Chamburcy nese momento, a historia da marca tivo como denominador común a constante procura da innovación.

De feito, as novidades se han ir desenvolvendo desde as etapas máis temperás da compañía, por exemplo a primeira copa de chocolate con nata, lanzada en 1974 con gran éxito no noso país baixo o nome de Dalky. Esta marca, igual que outras como La Lechera, Flanby ou Sveltesse, seguen aínda activas no mercado, conquistando ás familias 50 anos despois.

Nun ano tan especial para Lactalis Nestlé como o dos seus 50 aniversarios, a compañía quixo involucrar ao consumidor na celebración cun potente plan de innovación. E para iso, en abril, lanzáronse dous novos produtos que aspiran, unha vez máis, a revolucionar o mercado: La Lechera Trío e Nestlé Gold Natillas Crujientes.

La Lechera Trío de Sabor

O segmento de iogur vidro é o máis representativo da marca La Lechera, pois é o produto co que a marca se lanzou en España na década dos 80. Desde entón, desenvolveuno constantemente a través da innovación e da comunicación: é a única marca de iogures en vidro que inviste anualmente en Medios (TV e Dixital) para seguir desenvolvendo este segmento e achegar valor.

No ano do 50 aniversario, La Lechera volve sorprender e presenta o seu primeiro iogur vidro tricapa, Trío de Sabor. Unha auténtica explosión de sabor que permite gozar en cada cullerada da combinación fresca e cremosa do iogur con deliciosas froitas e unha irresistible crema tipo coulis no fondo, no envase de vidro reciclable de sempre.

Esta nova gama estará composta de dúas variedades: Mazá caramelizada con iogur cremoso e un toque final de doce caramelo ou Marmelada de amorodo con iogur cremoso e un toque final de intenso chocolate.

Nestlé Gold Natillas Crocantes

Nestlé Gold saíu ao mercado en 2013 e desde o primeiro momento revolucionou o segmento de mousse e instalouse como líder, cun produto totalmente innovador: a primeira mousse con finas capas de chocolate crocante. Esta marca apóiase en comunicación cunha suxestiva campaña de TV que Provoca os teus Sentidos.

Agora, en 2022, Nestlé Gold propúxose revolucionar o segmento de natillas coas primeiras natillas crocantes do mercado. Coa súa tecnoloxía patentada de finas capas crocantes de chocolate, Nestlé Gold presenta un irresistible contraste de texturas entre unha deliciosa natilla de chocolate ou vainilla cunha espiral de láminas de chocolate intenso. Así, volve Provocar os teus Sentidos.

“Este mercado tivo sempre un gran dinamismo, coa aparición de constantes novidades e unha alta renovación da oferta” explica Alicia Fernández, directora de mercadotecnia de Lactalis Nestlé en España.

“A innovación forma parte do noso ADN e é nosa maior achega ao desenvolvemento da categoría, creando valor ao consumidor, aos nosos clientes e a toda a cadea. Esperamos que co La Lechera Trío e Nestlé Gold Natillas Crujientes podamos, unha vez máis, sorprender ao consumidor, achegándolle, á vez, os nosos rasgos de identidade de sempre: Innovación, Nutrición e Pracer”.

Os lanzamentos serán apoiados por unha campaña de publicidade en medios e en redes sociais, así como con promocións en puntos de venda e concursos.