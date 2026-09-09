Lactalis España e a USC impulsan unha cátedra para acelerar a innovación do sector gandeiro galego

A USC e Lactalis España acaban de poñer en marcha a Cátedra USC-Lactalis España de Innovación e Emprendemento Gandeiro, unha iniciativa orientada a fortalecer a colaboración entre universidade, empresa e sector primario para impulsar a innovación, a formación e a transferencia de coñecemento ao servizo da transformación e competitividade da cadea láctea e das explotacións gandeiras.
A nova Cátedra nace nun momento clave para o sector, marcado por desafíos como a remuda xeracional, a necesidade de mellorar a competitividade das explotacións, a incorporación de novas tecnoloxías, a transición cara a modelos produtivos máis sostibles e a adaptación ás novas demandas sociais e regulatorias.
A reitora da USC, Rosa M. Crujeiras, e José Sáez, director de Lactalis Compras y Suministros, destacaron durante a presentación a importancia de reforzar os vínculos entre o ámbito académico e o tecido produtivo para contribuír ao desenvolvemento de solucións innovadoras que axuden a construír unha gandería máis resiliente, eficiente e preparada para afrontar os retos do futuro.
Para unha universidade pública, a relación co territorio é unha responsabilidade; ten que formar, investigar e xerar coñecemento, pero tamén ten que poñer esas capacidades ao servizo da sociedade (Rosa Crujeiras)
“Unha iniciativa como esta encaixa moi ben coa vocación do Campus Terra e coa vontade da USC de reforzar a conexión entre as nosas capacidades de investigación e formación e as necesidades da nosa contorna. Para unha universidade pública, esta relación co territorio é tamén unha responsabilidade. A Universidade de Santiago de Compostela ten que formar, investigar e xerar coñecemento, pero tamén ten que poñer esas capacidades ao servizo da sociedad”, destacou a reitora.
“E iso significa colaborar coas institucións, coas empresas e cos sectores produtivos para contribuír a afrontar os retos que temos diante. Neste caso, ademais, estamos a falar dun sector especialmente importante para Galicia e para esta provincia. Esta Cátedra presenta, sen dúbida, un percorrido interesante e prometedor. Temos unha relación previa que nos permite partir dunha experiencia compartida, temos unha empresa cunha presenza moi importante en Galicia, temos capacidades universitarias vinculadas ao ámbito agrogandeiro e temos, sobre todo, retos concretos sobre os que traballar”, sinalou a reitora da USC, Rosa María Crujeiras.
A colaboración entre Lactalis e a USC forma parte xa dunha traxectoria compartida de máis de 15 anos traballando xuntos para achegar coñecemento e ferramentas que axuden aos gandeiros a afrontar os desafíos do presente e do futuro (José Sáez)
A Cátedra, que dirixirá o profesor da USC Javier Bueno Lema, aspira a converterse nun espazo permanente de encontro entre investigadores, estudantes, profesionais e gandeiros, facilitando a transferencia de coñecemento desde a universidade cara á realidade das explotacións e promovendo a incorporación das últimas innovacións científicas e técnicas ao sector.
Entre os seus obxectivos atópanse a promoción de actividades formativas especializadas, o impulso á investigación aplicada e o desenvolvemento de iniciativas que contribúan a atraer talento cara ao medio rural e reforzar a competitividade dun sector estratéxico para Galicia.
Formación e innovación con impacto directo no sector
A Cátedra inicia a súa actividade con dous proxectos que reflicten o espírito de colaboración entre universidade e empresa que inspira esta iniciativa. Por unha banda, Lactalis España participará no Máster de Produción de Leite da USC, incorporando a profesionais da compañía ao equipo docente para compartir coñecementos e experiencia en ámbitos como o benestar animal, a sustentabilidade ou a descarbonización das explotacións gandeiras.
O obxectivo é achegar aos estudantes a realidade do sector e contribuír á formación dos profesionais que deberán liderar a súa transformación nos próximos anos. Doutra banda, a USC e Lactalis España desenvolveron conxuntamente o Manual de Boas prácticas no Manexo do Vacún de Leite, elaborado por especialistas da Facultade de Veterinaria de Lugo e profesionais da compañía.
A Cátedra aspira a facilitar a transferencia de coñecemento desde a Universidade cara á realidade das explotacións
A publicación, que será presentada nas próximas semanas, reúne recomendacións prácticas e coñecemento científico actualizado en ámbitos como a bioseguridade, o benestar animal, a alimentación, a calidade do leite, a xestión das explotacións e a sustentabilidade ambiental. Concibido como unha ferramenta útil e aplicada, o manual busca contribuír á mellora continua das explotacións gandeiras e facilitar a transferencia de coñecemento desde a universidade cara ao conxunto do sector.
Estas dúas iniciativas constitúen o punto de partida dunha folla de roteiro máis amplo que permitirá desenvolver novas actividades de formación, investigación, innovación e divulgación orientadas a reforzar a competitividade e sustentabilidade da gandería galega.
Unha colaboración desde hai máis de 15 anos
A creación da Cátedra dá continuidade a unha relación de colaboración entre a USC e Lactalis que se remonta a máis de quince anos. Ao longo deste período, ambas as entidades traballaron conxuntamente en proxectos vinculados á calidade do leite, a formación técnica, a transferencia de coñecemento e o desenvolvemento de ferramentas dirixidas a apoiar a mellora continua das explotacións gandeiras.
“A colaboración entre Lactalis e a USC forma parte xa dunha traxectoria compartida de máis de quince anos traballando xuntos para achegar coñecemento e ferramentas que axuden aos gandeiros para afrontar os desafíos do presente e do futuro.
A creación desta Cátedra representa un novo paso nese camiño, cunha ambición aínda maior: impulsar o talento, a innovación e a transferencia de coñecemento para contribuír á transformación e competitividade do sector gandeiro galego”, afirmou José Sáez, director de Lactalis Compras y Suministros. A elaboración do novo Manual de Boas prácticas no Manexo do Vacún de Leite constitúe un dos últimos fitos dunha traxectoria compartida que reflicte o compromiso de ambas as organizacións coa innovación, a profesionalización e o futuro do sector primario galego.
Compromiso compartido con Galicia e co medio rural
A posta en marcha desta iniciativa reforza o compromiso histórico de ambas as institucións con Galicia e co desenvolvemento dun sector gandeiro máis innovador, competitivo e sostible. Para Lactalis España, Galicia representa un territorio estratéxico. Alén de ser a orixe da súa actividade en España, a comunidade é hoxe a súa principal zona de aprovisionamento de leite, con preto de 500 millóns de litros recolleitos a 893 ganderías de 128 municipios galegos, e un dos principais piares da súa actividade industrial.
A compañía mantén dous centros de produción en Vilalba e Nadela, que xeran 340 empregos directos e recibiron en 2025 un investimento superior a 6 millóns de euros para reforzar a súa competitividade e capacidade de innovación. Así mesmo, realizou compras por valor de máis de 240 millóns de euros a 1.047 provedores galegos, contribuíndo ao dinamismo económico da comunidade e ao desenvolvemento do medio rural.
Para Lactalis España, Galicia representa un territorio estratéxico e a súa principal zona de aprovisionamento de leite
Este compromiso esténdese tamén ao futuro do sector, a través de iniciativas orientadas a impulsar a sustentabilidade, o benestar animal e a innovación nas explotacións. Neste contexto, a nova Cátedra representa unha oportunidade para seguir fortalecendo a colaboración entre universidade e empresa e contribuír ao desenvolvemento do coñecemento, o talento e a transferencia de innovación cara a un sector esencial para Galicia.
Lactalis: presenza en Galicia desde 1983
Lactalis é líder mundial en produtos lácteos, con presenza en 150 países, máis de 85.500 colaboradores e 267 centros de produción. En España opera desde 1983 con 8 plantas industriais (6 delas en municipios de menos de 25.000 habitantes) e 2.679 profesionais. Colabora con 1.405 explotacións gandeiras en 13 comunidades autónomas, recollendo 963 millóns de litros de leite en 2024, o 98,9 % deles certificados en Benestar Animal.
A súa actividade estrutúrase en unidades de negocio especializadas: Lactalis Puleva (líder en leite e nutrición), Lactalis Forlasa (queixos), Lactalis Foodservice (canle profesional), Lactalis Nutrición (produtos infantís e clínicos) e a joint venture Lactalis Nestlé (iogures e sobremesas). Conta con marcas como Puleva, Président, Galbani, Flor de Esgueva ou El Ventero, así como coas xestionadas pola joint venture Lactalis Nestlé, como La Lechera, Yogures Nestlé, Nescafé Latte ou YAOS, que están presentes en máis de 12 millóns de fogares. Cunha combinación equilibrada por categorías, Lactalis aposta pola sustentabilidade en toda a cadea de valor láctea, pola economía circular e pola descarbonización, con obxectivos climáticos validados pola SBTi.
Pola súa banda, a Universidade de Santiago de Compostela (USC) é unha das institucións académicas de referencia en España, con máis de cinco séculos de historia e unha recoñecida actividade docente, investigadora e de transferencia de coñecemento.
A través dos seus campus de Santiago e Lugo, impulsa a formación de profesionais e o desenvolvemento de solucións innovadoras para responder aos principais retos económicos, sociais e ambientais. A USC mantén unha estreita vinculación co sector agroalimentario e co medio rural, especialmente a través do Campus Terra de Lugo, promovendo iniciativas que conectan coñecemento, innovación e desenvolvemento territorial.