Lactalis España crece un 1,7% e supera os 1 209 millóns de euros de impacto socioeconómico directo en 2025

Lactalis España reforzou no 2025 a súa contribución ao desenvolvemento económico, social e industrial do país, alcanzando unha cifra de negocio total de 1.705 millóns de euros e xerando un impacto económico e social directo no país superior a 1.209 millóns de euros. Esta achega inclúe investimentos industriais, compras de leite e outras materias primas, emprego directo, contratación de servizos, actividade loxística, innovación e contribución fiscal, reflectindo a capacidade da compañía para xerar valor compartido ao longo de toda a súa cadea de valor.
Con máis de 40 anos de traxectoria en España, Lactalis mantén unha visión de longo prazo baseada nun sólido modelo industrial, unha estreita vinculación co sector primario e unha forte implantación territorial. Nun contexto marcado pola incerteza económica e xeopolítica, a compañía continúa apostando polo investimento, a innovación e o desenvolvemento dos territorios onde opera, contribuíndo a reforzar a competitividade do sector lácteo español e o benestar das comunidades coas que se relaciona.
“O noso modelo de empresa familiar multilocal axúdanos a seguir creando valor en España, onde reforzamos a nosa posición de liderado. O noso crecemento só ten sentido se xera valor para as persoas, para o campo, para os territorios e para a sociedade. Esta visión de longo prazo, baseada no arraigamento local, a proximidade aos nosos grupos de interese e unha xestión responsable, impúlsanos a seguir investindo, innovando e contribuíndo ao desenvolvemento económico e social do país, ofrecendo produtos lácteos saudables, saborosos e accesibles para todos”, afirma David Saliot, conselleiro delegado de Lactalis España e Portugal.
O investimento industrial impulsa o desenvolvemento da España rural
A actividade industrial continúa sendo un dos principais motores da contribución de Lactalis España ao país. Durante 2025, a compañía destinou 28,1 millóns de euros a investimentos industriais, das cales o 71,9 % concentrouse en municipios de menos de 25.000 habitantes.
Esta aposta verase reforzada co novo plan de investimento de 200 millóns de euros aprobado para o período 2026-2030, orientado a fortalecer a competitividade industrial, acelerar a transformación dixital, impulsar a innovación e avanzar na transición enerxética.
Lactalis España investirá 200 millóns de euros no periodo 2026 – 2030 para fortalecer a súa competitividade industrial
A presenza de Lactalis en oito centros industriais repartidos polo territorio contribúe a xerar actividade económica, emprego e oportunidades de desenvolvemento en contornas rurais, onde se concentra unha parte moi relevante da actividade da compañía.
Máis de 1.400 ganderías forman parte dunha cadea láctea cada vez máis sostible
A relación co sector primario continúa sendo unha das bases do modelo de Lactalis España. En 2025, a compañía recolleu 963 millóns de litros de leite de todas as especies procedentes de 1.405 ganderías situadas en 13 comunidades autónomas, consolidándose como o primeiro operador lácteo do país.
A industria recolle leite de 1.405 ganderías españolas, o 98,9% certificadas en benestar animal
Ademais, o 98,9 % do leite de vaca recollida contou con certificación en Benestar Animal, reflexo do traballo conxunto desenvolvido cos gandeiros para impulsar granxas cada vez máis sostibles e competitivas.
Nesta liña, Lactalis continúa colaborando co CSIC nun proxecto pioneiro para avanzar na descarbonización das explotacións gandeiras. Tras auditar máis de 1 000 granxas e desenvolver un proxecto piloto en 16 explotacións, ambas as partes identificaron 27 medidas orientadas a reducir emisións, optimizar recursos e mellorar a eficiencia das explotacións, cuxa implantación progresiva xa comezou.
Un modelo de emprego estable que impulsa o talento e o compromiso
Nada disto sería posible sen as 2.679 persoas que forman parte de Lactalis España. A compañía mantén un modelo baseado na estabilidade laboral, con máis do 90 % de contratos indefinidos, o desenvolvemento profesional e a promoción interna, que permitiu cubrir un de cada dúas postos vacantes mediante talento propio.
Lactalis colabora co CSIC nun proxecto para a descarbonización das granxas proveedoras. Identificáronse 27 medidas para reducir emisións
Este modelo reflíctese tamén no compromiso dos equipos: o 87 % das persoas empregadas manifesta a súa vontade de continuar desenvolvendo a súa carreira profesional en Lactalis.
Durante 2025 consolidáronse iniciativas como Women in Lactalis, unha rede interna destinada a impulsar o liderado feminino e favorecer unha cultura cada vez máis diversa, equitativa e inclusiva.
Nos últimos tres anos, a presenza de mulleres en posicións de liderado aumentou un 35 %, aínda que a compañía continúa traballando para reducir a brecha existente en determinadas áreas industriais tradicionalmente masculinizadas. Este avance forma parte do obxectivo global do Grupo de alcanzar polo menos un 40% de mulleres en postos de liderado en 2033.
Máis fogares, máis innovación e marcas cada vez máis relevantes para os consumidores
Máis de 12 millóns de fogares españois incorporan produtos de Lactalis na súa cesta da compra. Durante 2025, a compañía continuou ampliando a súa presenza nos fogares e consolidou a súa posición entre as 10 empresas de alimentación con maior penetración en España, reforzando a relevancia das súas principais marcas.
A innovación segue sendo un dos principais motores de crecemento. En 2025, Lactalis lanzou 38 novas referencias nas principais categorías lácteas e consolidou un porfolio superior ás 1.000 referencias activas, respondendo ás novas tendencias de consumo e ás necesidades nutricionais das persoas en todas as etapas da vida.
Entre os fitos do ano destacan a excelente acollida de Puleva Vita Calcio Coláxeno e o bo comportamento de Puleva Proteína Extras Prol, o ano marca de Chufi nunha das mellores campañas da súa historia, o relanzamento de Flor de Esgueva Gran Reserva no segmento premium de queixos curados ou o forte crecemento de Nestlé I ❤️ Kéfir , unha das categorías máis dinámicas do mercado de iogures e sobremesas refrixerados.
A descarbonización avanza xunto á circularidade e a optimización de recursos
A sustentabilidade continúa sendo unha prioridade estratéxica para Lactalis España. En 2025, a compañía logrou reducir un 71,4 % as súas emisións directas de CO₂ (alcances 1 e 2) respecto a 2019 e seguiu avanzando na transición enerxética dos seus centros industriais mediante proxectos como as novas plantas de biomasa de Granada e Villarrobledo.
Paralelamente, a compañía continuou impulsando unha estratexia de economía circular baseada no ecodeseño, a redución do consumo de materiais e a mellora continua da reciclabilidade dos seus envases. Actualmente, o 80 % dos envases é reciclable por deseño e a porcentaxe de material reciclado incorporado alcanza xa o 32 %, mentres continúan desenvolvéndose iniciativas para optimizar materiais e reducir o impacto ambiental da actividade.
Nutrición, investigación e deporte para xerar impacto máis aló da actividade empresarial
A contribución de Lactalis España transcende a actividade económica. Durante 2025, a compañía doou 1 026 236 quilos de alimentos a 78 bancos de alimentos e entidades sociais, e continuou desenvolvendo iniciativas orientadas a mellorar a nutrición, a educación e o benestar das persoas.
Destaca especialmente o labor desenvolvido polo Instituto Puleva de Nutrición, referente en investigación, formación e divulgación científica, cuxa traxectoria foi recoñecida en 2025 nos Premios Estratexia NAVES co accésit á mellor iniciativa empresarial.
Así mesmo, Lactalis mantivo o seu compromiso co deporte base e os hábitos de vida saudables. Máis de 40.000 nenas e nenos participaron en actividades educativas e deportivas impulsadas ou patrocinadas pola compañía en diferentes territorios. Entre elas destaca a Copa Puleva Tido, que celebrou en 2025 a súa quinta edición, consolidándose como unha das iniciativas de promoción deportiva infantil máis relevantes vinculadas á marca.
Acceso directo ao informe de Responsabilidade Social Corporativa de Lactalis España 2025.