Lactalis España alcanza o 25 % de mulleres en posicións de liderado

No 2025, Lactalis España alcanzou o 25 % de mulleres en posicións de liderado, un fito que non se trata dunha meta simbólica, senón dun compromiso de xestión e de cultura, ligado á calidade das decisións, ao desenvolvemento profesional e á capacidade de construír equipos diversos, segundo sinala a empresa. O pasado ano, a presenza de mulleres en posicións de liderado consolida unha evolución sostida iniciada en 2022, cun avance acumulado superior ao 35 % no últimos catro anos.
Este avance cobra especial valor nun sector con forte peso industrial e unha brecha histórica de xénero. A industria manufactureira mantén aínda unha representación feminina inferior á doutros ámbitos económicos; neste contexto, Lactalis España pechou 2024 cun 31,56 % de mulleres en persoal, situándose aproximadamente tres puntos por encima da media de referencia sectorial en España. Este punto de partida reforza a dirección do camiño: avanzar de forma sostida, tamén en funcións técnicas, operativas e de liderado, onde o reto é maior.
Tres pancas para acelerar o cambio
O avance en liderado feminino apóiase nunha folla de ruta clara e medible, articulada ao redor de tres pancas que actúan desde a cultura ata o desenvolvemento profesional e a incorporación de talento.
Primeiro, Lactalis España sinala que impulsa unha política de Diversidade, Equidade e Inclusión (DEI) orientada a garantir igualdade de oportunidades en selección, desenvolvemento e promoción, e a reforzar un liderado inclusivo con seguimento periódico de indicadores. Dentro desta transformación cultural, a rede WIL (Women in Lactalis) xoga un papel chave como espazo de impulso, conexión e visibilización do talento feminino. 52 mulleres, 26 mentoras e 26 mentees, participan na rede.
Para Virginia García Bonilla, Marketing Manager Infants milk & Nutrition en Lactalis Puleva, “é un agasallo participar como mentora no proxecto WIL. Crear unha rede de mulleres que se apoian e inspiran mutuamente supón unha gran motivación tanto a nivel persoal como profesional, xa que considero que así contribuímos a incrementar a nosa visibilidade e relevancia no ámbito laboral. Non só estamos a compartir experiencias, estamos a descubrir moito talento nos encontros coas nosas compañeiras e, sen dúbida, en breve veremos a máis mulleres ocupar posicións de liderado”.
O segundo é a promoción interna para acelerar o acceso a responsabilidades. A compañía reforza o crecemento profesional desde dentro a través de programas propios que preparan para asumir posicións de maior responsabilidade. Entre eles, “Profesionais do Futuro”, con metodoloxía de escola de negocios, consolidouse como unha vía real de progresión, con participación feminina destacada e casos de promoción interna. A segunda edición, celebrada entre 2023 e 2025 contou con 18 participantes, dos que 11 foron mulleres, un 61 % do total.
Azucena Ayas, responsable de Mantemento Preventivo da planta de Lactalis Puleva en Granada, tamén formou parte do programa e destaca que “primeiro me ensinou a xestionar equipos, algo que nunca fixera, e tamén outras ferramentas, como as de xestión de tempo, que tamén estou a usar a diario. Creo que Profesionais do Futuro foi unha das cousas que máis me axudou para conseguir o posto no que estou agora”.
Finalmente está a atracción de talento feminino dende o inicio. Lactalis complementa o desenvolvemento interno con StarT, a súa iniciativa de recrutamento e desenvolvemento novo en colaboración con universidades e centros formativos.
A través de dinámicas innovadoras e un itinerario por distintas áreas do negocio, o programa permite incorporar talento emerxente con alto potencial, facilitando dende o inicio unha proxección real e un acceso equitativo a oportunidades de desenvolvemento.
Sonia Rodríguez Muriel, directora de Recursos Humanos de Lactalis España e Portugal, afirma: “Con StarT abrimos as portas a mozas con talento para que teñan unha proxección real na compañía, garantindo desde o inicio que homes e mulleres teñan as mesmas oportunidades de desenvolvemento dentro de Lactalis”.
Folla de ruta ata 2033
Este avance forma parte dunha visión máis ampla: construír contornas de traballo positivas, seguros e diversos, onde cada persoa poida desenvolverse, achegar e crecer en coherencia cos valores da compañía. Como grupo líder mundial do sector lácteo e compañía familiar con visión de longo prazo, Lactalis entende que o progreso só é sostible cando se apoia en equipos fortes, diversos e comprometidos.
Coa ambición 2033 como horizonte, Lactalis España reafirma que o liderado equilibrado non é un obxectivo illado, senón unha panca de competitividade, cultura e sustentabilidade: especialmente relevante nunha industria que aínda ten camiño por percorrer para pechar a brecha de xénero e atraer o mellor talento para o futuro.