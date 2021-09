Lactalis elixe España como primeiro país para probar os seus novos tapóns adheridos ás botellas

Imaxe do prototipo do novo envase de Puleva

O Grupo Lactalis elixiu España como primeiro país para iniciar unha proba piloto de tapóns adheridos á botella no seu produto Puleva Fresca Semidesnatada. O obxectivo é pór a proba o proceso de produción, valorar o seu rendemento e avaliar a aceptación por parte dos consumidores antes da súa implantación xeneralizada. Puleva Fresca, que se elabora na planta de Nadela en Galicia, convértese así na primeira do Grupo en España en implementar esta iniciativa. O novo é de fabricación máis sustentable e permanece unido ao envase para facilitar a súa reciclaxe.

Ademais da incorporación deste tapón, o Grupo Lactalis está a renovar progresivamente os seus envases, tapóns e pallas, optando por outros de orixe maioritariamente vexetal, que favorecen en maior medida a economía circular e o coidado do medio ambiente.

Unha das medidas máis importantes foi a migración de toda a súa gama de litro ao envase de orixe vexetal máis renovable do mercado, Bio-Based, que supón eliminar do mercado 255 toneladas de plástico fósil e, en consecuencia, reducir de 3.591 toneladas de emisións de CO2, equivalentes a 730 voltas á terra en coche.

Este cambio únese a outros xa implementados, como a incorporación de 30% de plástico reciclado en todas as embalaxes de filme (que aseguran que chegará ao 50% ao longo deste ano), e que xa supón a reutilización de 78 toneladas de plástico procedente do cartón amarelo; ou o uso de cartón de orixe 100% reciclaxe na embalaxe de todas as agrupacións de brik 1 litro e de batido de cristal.

En canto ao uso da enerxía, o Grupo Lactalis vén de facer balance da súa xestión dos recursos e a eficiencia enerxética, feito que constatou a reducción do consumo de auga un 2,7%, o de electricidade un 1% e case un 21% o de enerxía térmica.

Actualmente todas as fábricas do grupo traballan con combustible limpo e, desde 2021, o 50% da electricidade que se utiliza nas fábricas, almacéns e oficinas é de orixe renovable. Desta maneira, calcula que no peche do ano 2021 recudirá as súas emisións de CO2 un 10%.