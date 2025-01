Lactalis e o CSIC únense para reducir emisións en granxas de vacún colaboradoras

O convenio busca identificar e minimizar as emisións de gases de efecto invernadoiro, avanzando cara á neutralidade climática en 2050

Lactalis Compras e Subministros, a unidade de negocio de Lactalis España responsable da recollida de leite, asinou un convenio de colaboración coa Estación Experimental do Zaidín do CSIC en Granada.

O acordo ten como obxectivo desenvolver un estudo que permita reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, que se xeran ao longo da cadea de valor e están fóra do control directo das empresas.

Como parte do proxecto, os técnicos da Estación Experimental do Zaidín revisarán os datos de 600 auditorías realizadas entre 2021 e o primeiro trimestre de 2024 en tres tipos de granxas de vacún leiteiro: produción ecolóxica, pastoreo e convencional. Esta análise inicial permitirá identificar as etapas con maior xeración de emisións, establecer puntos críticos de mellora e optimizar a metodoloxía de recollida de datos.

Posteriormente, seleccionaranse 13 granxas situadas en Galicia para levar a cabo auditorías ambientais con tres obxectivos clave: reducir as emisións antes de 2030, introducir prácticas sostibles na xestión das granxas e mellorar a eficiencia enerxética e a xestión de recursos.

José Sáez, director xeral de Lactalis Compras e Subministros, destacou que “a estratexia de descarbonización do grupo Lactalis fixouse o obxectivo de alcanzar a neutralidade de emisións para o ano 2050, para o que é fundamental traballar coas nosas granxas provedoras”.

“O primeiro paso é saber con todo detalle como se producen esas emisións para poder desenvolver medidas que leven a unha redución das mesmas. Lactalis vai acompañar aos gandeiros cos que colabora para axudarlles neste proceso que supón todo un reto para o sector”, engadiu.

O acordo inclúe un programa de formación e capacitación en prácticas sostibles e xestión eficiente de recursos, cun enfoque especial na nutrición do gando para reducir a pegada de carbono. O convenio terá unha duración inicial dun ano, con posibilidade de prórroga.