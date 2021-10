Lactalis compra por 500 millóns as marcas de queixos Leerdammer e Shostka

O grupo francés Lactalis, líder mundial en produtos lácteos, e a primeira industria láctea española, adquiriu a recoñecida marca europea de queixos holandesa Leerdammer, nunha operación que inclúe Royal Bel Leerdammer Países Baixos, Bel Shostka Ucraína, a comercialización de produtos Bel en Italia, Alemaña e Ucraína e a marca Leerdammer con todos os seus dereitos asociados.

Desta maneira, Lactalis entra no mercado do queixo holandés e engade ao seu portfolio á primeira empresa europea de queixo en lonchas que, en termos globais, é tamén a segunda do mercado alemán, cuarta do francés e terceira do italiano.

Esta compra permitirá ao Grupo Lactalis establecerse a nivel industrial nos Países Baixos, onde até o momento só operaba comercialmente, xa que Bel conta con tres factorías nesta zona, e impulsar a súa actividade en Italia, Alemaña e Ucraína coa incorporación das filiais comerciais da marca. Coa operación, ademais, Lactalis incorpora ao seu grupo a case 1000 traballadores e 2000 produtores de leite.

Esta adquisición alíñase coas prioridades estratéxicas de Lactalis, entre as que se atopan o apoio ao desenvolvemento de produtos locais de calidade e reputación, a súa introdución en rexións cun alto nivel de crecemento e o impulso da súa carteira de innovacións.

Sobre o Grupo Lactalis

O Grupo Lactalis, líder mundial en produtos lácteos, é unha empresa familiar con presenza en España desde 1983. Fundada en Francia en 1933, a nivel global atópase en 94 países, conta con 83.000 colaboradores, opera en máis de 250 fábricas e ten como obxectivo ofrecer ás persoas consumidoras unha gama cada vez máis ampla de produtos lácteos sans, saborosos, seguros e sustentables.

En España, na súa decidida aposta pola creación de valor nas rexións nas que opera, o Grupo Lactalis conta con 8 fábricas situadas na contorna rural nas que traballan máis de 2.000 persoas e colabora con máis de 2.300 gandeiros, sendo a compañía láctea española con máis granxas certificadas en Benestar Animal. Comprometida, ademais, coa economía circular, o coidado do medioambiente e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable marcados por Nacións Unidas, Lactalis mellorou a sustentabilidade dos seus envases e reducido a pegada hídrica e de carbono da súa cadea de produción. Puleva, Lauki, RAM, El Castillo, Gran Capitán, Flor de Esgueva, El Ventero, Chufi, Galbani ou Président son algunhas das súas marcas.