Lactalis amplía a súa base de consumidores

No 2025, máis de 12 millóns de fogares elixiron produtos de Lactalis, 70.000 máis que o ano anterior, ampliando a súa base de compradores e consolidando a súa presenza na cesta da compra española. Máis de 6 de cada 10 familias en España contan con polo menos un produto da compañía na súa despensa. Estes datos foron recollidos por Worldpanel by Numerator.
Alén do crecemento en penetración, Lactalis mellora a súa intensidade de compra grazas a maiores cargas por acto e a unha frecuencia máis elevada. Case o 70 % dos fogares que adquire algún produto da compañía repite compra, reflexo dunha relación sólida e sostida coas persoas consumidoras.
Cunha variedade de máis de 1.000 referencias en alimentos lácteos, a compañía responde as necesidades e preferencias de distintos perfís de persoas consumidoras e momentos de consumo, operando en múltiples categorías e canles.
A versatilidade do portafolio permiten a Lactalis desempeñar un papel dinamizador nas categorías nas que opera, contribuíndo ao crecemento en valor e frecuencia a través da innovación e a diferenciación.
Segundo datos de Kantar, na categoría de leite, Lactalis consolida a súa relevancia como segundo grupo por penetración (27 % dos fogares), estreitando distancias co líder do mercado.
A evolución positiva de marcas como Puleva, Président e RAM, que aumentan a súa frecuencia de compra en +3,6 %, +5,4 % e +6,6. % respectivamente, evidencia a súa capacidade para reforzar a recorrencia, fortalecer o vínculo con cada tipo de fogar e dinamizar a categoría.
Lactalis Nestlé foi o fabricante de iogures que máis creceu en compradores
En batidos, o 11,4 % dos fogares comprou produtos Lactalis en 2025, posicionando á compañía como o fabricante máis relevante en termos de penetración e reforzando o seu papel como impulsor do crecemento nesta categoría.
En queixo, Lactalis consolídase como o fabricante que entra en máis fogares españois en 2025. O 45 % dos fogares elixiu produtos da compañía, confirmando a súa relevancia estrutural no mercado.
En iogures, sobremesas e bebidas lácteas refrixeradas, 6,7 millóns de fogares elixiron produtos do grupo en 2025, 600.000 máis que o ano anterior. Lactalis Nestlé foi o fabricante de iogures que máis creceu en compradores, contribuíndo a dinamizar estas categorías cun consumidor que compra máis e máis a miúdo.
Innovación
Lactalis mantén a súa capacidade para transformar o leite en produtos de alto valor engadido e adaptarse a novas demandas do consumidor. En 2025, a innovación contribuíu a reforzar o crecemento en fogares compradores, o aumento da frecuencia e a maior intensidade de compra nas categorías nas que opera.
Entre as innovacións, en leite e bebidas destaca Puleva Vita Calcio Coláxeno: leite enriquecido con calcio e coláxeno, desenvolvida para contribuír ao mantemento normal de ósos e articulacións, ampliando a gama funcional da marca.
En queixo poñen o foco en Président liscos, cun formato práctico que combina calidade e conveniencia, facilitando o seu uso diario e ampliando as ocasións de consumo.
En iogures e sobremesas, con marcas xestionadas pola joint-venture Lactalis Nestlé, destaca Nescafé Latte Baileys, unha proposta que combina o sabor do café coa indulxencia característica de Baileys en formato listo para consumir.
O desempeño de 2025 confirma o papel de Lactalis como compañía líder do sector lácteo en España, con capacidade para ampliar a súa base de compradores, aumentar a frecuencia de consumo e contribuír ao desenvolvemento das categorías nas que opera.
O crecemento en fogares (+70 000), a elevada taxa de repetición próxima ao 70 % e a mellora en intensidade de compra reflicten unha proposta de valor sólida, baseada na calidade, a innovación e a proximidade a cada fogar consumidor.