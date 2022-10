Kovital®, o plan nutricional de De Heus para o cebo de tenreiros cun triplo beneficio para o gandeiro

Kovital®, o novo programa nutricional de De Heus para o cebo de tenreiros, foi deseñado para adaptarse de forma precisa e eficiente ás diferentes fases do cebo e os tipos xenéticos dos animais, incorporando o sistema de formulación exclusivo da compañía, que garante un funcionamento óptimo do rume. Isto tradúcese nun triplo beneficio para o gandeiro: máis rendibilidade, máis benestar animal e menor impacto ambiental.

O seu desenvolvemento baséase na experiencia que acumulamos durante anos de traballo, concibíndoo como ferramenta para a mellora dos resultados produtivos dos cebadoiros e a súa rendibilidade.

En De Heus somos conscientes de que un dos principais desafíos que se presentan ao gandeiro durante o cebo de tenreiros apunta ás cada vez máis esixentes demandas dos consumidores de carne, que mostran unha crecente sensibilidade pola rastrexabilidade dos produtos, a súa calidade nutritiva, o benestar animal e o impacto ambiental.

Por esa razón, propuxémonos que o produtor poida rendibilizar esta etapa o máximo posible, en consonancia sempre coas necesidades do mercado, ofrecendo un maior compromiso coa sustentabilidade, reducindo as emisións de nitróxeno e incrementando o benestar animal, preocupados sempre por mellorar a saúde ruminal.

O novo plan baséase nunha alimentación máis equilibrada e eficiente grazas a o sistema de formulación SFOS, unha ferramenta exclusiva de De Heus que garante a sincronización da degradación do proteínas e carbohidratos no rume e favorece o funcionamento óptimo do mesmo.

Desde o punto de vista produtivo, o noso obxectivo é obter granxas nutricionalmente máis eficientes grazas a un axuste máis equilibrado dos nutrientes das dietas e da mellora da dixestibilidade das mesmas. No que respecta ao compromiso coa sustentabilidade e o benestar animal da compañía, o programa Kovital® asegura unha alimentación equilibrada e de precisión que mellora a función inmune dos tenreiros e reduce o risco de padecer enfermidades, aumentando o seu grao de benestar. Coa absorción eficaz de nutrientes lógrase diminuír a emisión de nitróxeno ao medio ambiente, reducíndose considerablemente o impacto ambiental das explotacións.

Neste contexto, prodúcense dúas melloras sustantivas na explotación:

-Por unha banda, os tenreiros ben alimentados convértense en animais máis sans, fortes e sen problemas dixestivos que desenvolven todo o potencial de crecemento que poden ofrecer. Presentan un óptimo estado desde o punto de vista do benestar animal.

-Ademais, conseguimos reducir o nivel de emisións ao medio ambiente, en liña coa estratexia de medicións cero enmarcada nos Obxectivos Sostibles Globais da compañía.

A gama Kovital® de De Heus confórmaa unha relación de pensos formulados en función do tipo xenético dos tenreiros. A eles súmanse dous lactorremplazantes, Bacilactol Absolut® e Benefit®, dentro do programa específico para cebo de tenreiros mamóns.

O Plan Kovital® susténtase sobre a base de Nutriexpert, un sistema integral de traballo que permite deseñar estratexias en granxa para cada categoría, manténdoas en constante monitorización e avaliación. No caso do proceso de cebo de tenreiros, componse dun pack de ferramentas de control e xestión de datos para a súa optimización: cálculo de necesidades, comparación de dietas, estrutura de custos e control de resultados.

Ademais, De Heus pon ao dispor dos seus clientes Pascar®, o programa de comercialización de carne de vacún que achega asesoramento e valor engadido ao gandeiro, baseado na transparencia de todo o proceso de compravenda de animais.

Todos os proxectos mencionados contan co respaldo do noso equipo técnico, cuxo grao de especialización achega un gran valor engadido aos nosos servizos, e dunha ampla rede de distribución.