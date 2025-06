Kenogard pasa a formar parte de Sumitomo Chemical Group

A firma xaponesa, que xa contaba cunha parte das accións da empresa, adquire a outra parte a Nissan Chemical Corporation. Kenogard remonta as súas orixes á antiga división agrícola de Cruz Verde, pioneira na introdución de produtos fitosanitarios na Península Ibérica a mediados do século XX

Sumitomo Chemical está a intensificar os seus esforzos para ampliar aínda máis a súa presenza en Europa, especialmente para os cultivos mediterráneos como parte da principal zona agrícola do mundo. Coa plena integración de Kenogard nas súas operacións, Sumitomo Chemical pretende mellorar a oferta de solucións de produtos e reforzar a súa presenza na rexión.

Kenogard ten as súas orixes na antiga división agrícola de Cruz Verde fundada en 1946. Cruz Verde foi pioneira no desenvolvemento e introdución de produtos fitosanitarios en España. En 1992 pasou a formar parte dun consorcio xaponés con interese estratéxico no desenvolvemento de produtos fitosanitarios en España e Portugal.

Dende as súas orixes, o obxectivo de Kenogard foi establecer unha posición de liderado no sector agroquímico, proporcionando aos agricultores españois e portugueses solucións e ferramentas innovadoras para mellorar a cantidade e calidade dos cultivos.

O catálogo de Kenogard busca ser eficaz e seguro para garantir a conservación e protección das grandes masas forestais, e o coidado da saúde pública da nosa sociedade urbana.

Coa adquisición total das accións, Sumitomo Chemical acelerará os seus esforzos para mellorar aínda máis a súa presenza e carteira de produtos en España e Portugal. Ao mesmo tempo, Sumitomo Chemical aumentará as sinerxías entre o seu negocio fitosanitario convencional de I+D para a protección de cultivos.

Isto inclúe funxicidas de alto potencial en eficacia, ao tempo que ofrece innovación no negocio de solucións biorracionais, como produtos derivados de microorganismos, e desenvolverá unha nova gama de produtos bioestimulantes.

Co obxectivo de maximizar a eficiencia agrícola, Sumitomo Chemical e Kenogard manteñen o seu compromiso de centrarse e contribuír á agricultura sostible e ao subministro estable de alimentos en todo o mundo.

O Grupo Sumitomo Chemical define como «biorracionais» os produtos microbianos, os reguladores do crecemento das plantas e os produtos microbianos da rizosfera derivados de fontes naturais, así como as solucións que utilizan estes produtos para protexer os cultivos das pragas e mellorar a calidade e o rendemento das colleitas.

