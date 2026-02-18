Julián Rodríguez será o xuiz do concurso de gando da MOEXMU

A comisión organizadora da XLII edición da Mostra Exposición de Muimenta – MOEXMU, continúa coas súas reunións de traballo e ultimando o programa de actividades para os vindeiros 10, 11 e 12 de abril.
O xuiz deste edición será Julián Rodríguez Pérez, natural de Luarca (Principado de Asturias), onde naceu o 16/xullo/1984. Nesta parroquia do Concejo de Valdés, cursou os seus estudos de Bacherelato, para logo cursar Ciencias Empresariais, que interrumpiu para realizar o Curso de Incorporación de Xóvenes á Empresa Agraria e incorporar a súa finalización á gandería familiar: CASA FLORA.
Tras a súa incorporación, durante os primeiros anos compaxinou o traballo na gandería familiar coa preparación de animais para concursos para outras granxas, así como coa calificación de vacas de raza parda.
Poucos anos despois, decidiu adicarse a tempo compreto á gandería familiar, logrando o título de Maestro Criador no 2006 e no 2019.
En canto aos concurso de raza Frisoa, Julián lembra como a súa afición comenza de neno (aos 7 anos) cando participou cunha tenreira no concurso de Tineo. Dende entón participa de xeito habitual en moitos concurso, tanto nacionais como internacionais, onde acadou numerosos premios: Mellor Criador Nacional no 2017 e Mellor Rebaño Nacional no 2017 e no 2020 son os que resalta.
Dentro da súa experiencia como xuiz: participou como xuiz aspirante na Xornada de Reciclaxe e Unificación de Criterios de Xuices de Raza Frisoa CONAFE 2023; tamén foi axudante de pista na XL edición da Escola de Xuices Gandeiros celebrada en Galicia.
A súa estrea como xuiz oficial de CONAFE foi o 28/outubro/2023 no Concurso Exposición de Gando Vacún de Nava (Asturias). Durante o ano 2024 xulgou o Concurso de Alaior (Menorca), o de Feiradeza (con carácter Autonómico en dita edición) celebrado en Lalín. Mentras que no ano 2025 acudiu ao Usías Holstein en Dúas Torres (Córdoba) e o Concurso de Treceño (Cantabria).
Será a primeira vez que xulgue o Concurso de Gando da MOEXMU.
O programa provisional do Concurso de Muimenta será:
Venres 10 de abril – V Concurso de Xóvenes Peladores
Sábado 11 de abril – Dobre concurso: XXXIV Concurso Autonómico de Gando Frisón FEFRIGA 2026 e o XL Concurso de Gando Frisón da MOEXMU.
Domingo 12 de abril – XXV Concurso de Xóvenes Manexadores e a XXX Poxa de Gando Frisón, para rematar coa entrega de premios aos gañadores de todo o fin de semana.
Lembramos que dende a organización estase traballando conxuntamente coas outras partes implicadas na organización (Africor Lugo, Fefriga e a Consellería do Medio Rural, etc.) pero sempre atendendo á lexislación vixente sobre a situación derivada pola “Dermatose Nodular Contaxiosa”.
Na edición do ano pasado celebrada en Silleda (Pontevedra): Pozosaa Krusader 9450 Xela (de Casa Pozo, de Lugo) proclamouse como Vaca Gran Campeona de Galicia 2025, mentras que Kergo Ozalid 6818 (A Lagoa Serabel, de Xermade) destacou como a Gran Campeona Internacional do Open de Gando Frisón Gandagro 2025.