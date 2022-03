Juan Gil de Araujo, reelixido presidente de Acruaga

A Asociación de Consellos Reguladores Vitivinícolas Galegos e das II. GG Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia decide prorrogar todos os cargos actuais do equipo de goberno. Entre as actividades promocionais que realizarán destaca a participación na Wine Fair de Londres

A Asociación de Consellos Reguladores do Viño de Galicia e da II. GG Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia (Acruaga), constituída para dar cumprimento ao convenio subscrito entre os integrantes e o Igape para a promoción internacional dos produtos amparados baixo estes selos de calidade diferenciada, celebrou hoxe unha asemblea xeral no Pazo de Quián, en Boqueixón, para renovar o seu equipo de goberno.

Por unanimidade, decidiron prorrogar os cargos actuais ata as próximas eleccións dos consellos reguladores. Así Juan Gil de Araujo, presidente da D.O. Rías Baixas, seguirá sendo presidente da asociación, mentres que José Luis García Pando, presidente da D.O. Valdeorras, renovará como vicepresidente do organismo.

Trala asemblea xeral, na xunta directiva de Acruaga, encabezada polo equipo reitor, decidiron as actividades formativas, promocionais e informativas que desenvolverán nos próximos meses. Neste calendario destaca a posta en marcha, no último trimestre do ano, do II Programa Superior en Dirección e Dirección de Empresas Vitivinícolas en colaboración con Galicia Business School. Do mesmo xeito que a primeira edición, esta nova rolda do programa persegue o obxectivo de favorecer a competitividade e a internacionalización das empresas vitivinícolas galegas e tamén do sector do brandy e dos licores tradicionais.

Participación en London Wine Fair

A Asociación de Consellos Reguladores do Viño, Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia tamén decidiu hoxe propoñer ao IGAPE a participación cunha caseta promocional conxunta na próxima London Wine Fair, o foro vitivinícola máis importante do Reino Unido, que se celebrará en xuño.

Paralelamente, estudarán a posible celebración dun acto de promoción, tamén conxunto, en Lisboa, así como a posibilidade de impulsar unha misión inversa achegando os diferentes territorios protexidos galegos a xornalistas de prestixio relacionados co ámbito do viño e os licores, así como a outros prescritores.

Para todo iso, a entidade contará cun orzamento de máis de 330.000 euros en 2022, contía que procede na súa maior parte do Igape e que permitirá acudir tamén en 2023 a unha nova edición de Vinexpo, en París.