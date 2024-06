Joseba Muruzábal transforma unha parede da Casa Grande de Xanceda cun mural inspirado na historia da granxa

O recoñecido artista galego Joseba Muruzábal, famoso pola súa serie de superavoas galegas, acaba de deixar unha nova pegada artística na granxa ecolóxica galega Casa Grande de Xanceda. Durante unha semana, o muralista transformou unha das paredes do establo nunha impresionante obra de arte de 6 metros de longo, que fusiona o rural galego coa historia da granxa.

A inspiración para o mural vén dunha fotografía de Felipe Fernández-Armesto, o fundador da granxa, que foi un recoñecido cronista da II Guerra Mundial e, xunto coa súa parella Victoria Fernández España e Fernández Latorre, decidiu fundar Casa Grande de Xanceda ao volver á súa Galicia natal tras xubilarse. A fotografía captura a Fernández-Armesto coas súas vacas, reflectindo as súas paixóns polo rural galego e o coidado do gando.

Muruzábal, ao abordar o proxecto, optou por expandir a escena orixinal incluíndo unha ampla pradeira con máis vacas. Ademais, o artista enfrontouse ao desafío de integrar unha porta corredeira do establo no deseño do mural, solucionándoo cunha composición que manteña a súa coherencia visual tanto se a porta está aberta como pechada. Así, pintou dúas vacas deitadas seguidas e un skyline que permite que o mural funcione de ambas as maneiras.

O mural non só serve como unha peza decorativa, senón que tamén celebra a visión pioneira de Fernández-Armesto sobre o pastoreo de vacas e unha produción máis responsable no rural. Casa Grande de Xanceda, coa súa aposta polo ecolóxico e o investimento en terras, convertiuse nun modelo de sostibilidade na industria. Para Muruzábal, a realización deste mural foi unha experiencia enriquecedora, durante a cal se familiarizou con animais moi “mirones e tranquilos” e até chegou a facerse amigo do burro Skye.

Este proxecto artístico non só reforza o compromiso da granxa con a integración harmoniosa da arte no rural, senón que tamén fortalece a conexión entre a comunidade e a súa herdanza cultural. Na próxima visita de Muruzábal, engadirá un elemento esquecido da foto orixinal: un paraugas que Fernández-Armesto levaba consigo. A adición deste detalle foi consultada coa comunidade nas redes sociais, demostrando unha vez máis o espírito colaborativo e inclusivo deste proxecto artístico.