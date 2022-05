José G. Llopis, nomeado director de márketing New Holland España e Portugal

José G. Llopis acaba de ser nomeado como novo Director de Marketing New Holland España e Portugal. Llopis é Enxeñeiro Agrónomo pola Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos da Universidade Politécnica de Madrid. Desenvolveu toda a súa carreira profesional no ámbito da maquinaria agrícola, en diferentes áreas e responsabilidades, polo que acumulou gran experiencia e coñecemento non só no mercado nacional senón tamén en Latinoamérica.

Os seus máis de 18 anos traballando no sector agrario valéronlle para consolidarse como unha persoa de referencia. Coa súa chegada a New Holland confía achegar a súa visión estratéxica e as súas ideas para consolidar aínda máis á marca como o fabricante líder de maquinaria agrícola mundial que é actualmente.

José Llopis, posúe unha visión moi global do negocio agrícola ao estar á fronte de diferentes equipos tanto a nivel comercial, de márketing ou de posvenda, o que vén reforzar o seu amplo historial laboral. “Quero expresar o meu agradecemento a New Holland por ofrecerme esta oportunidade, que supón un reto tanto a nivel persoal como profesional. Estou impaciente e moi ilusionado por comezar este novo proxecto e por formar parte da familia New Holland. Din que a primeira impresión é a que conta e, desde logo, a miña ao chegar foi inmellorable. Tras moitos anos traballando no sector da maquinaria agrícola, sempre por e para os agricultores, é unha honra poder poñer o meu gran de area nesta gran marca, rodeado ademais dun equipo humano extraordinario, algo que é un dos aspectos máis importantes para o éxito”, sinala.

Con esta nova designación New Holland quere dinamizar e apostar por unha imaxe de marca forte, e xunto co amplo equipo de márketing a nivel ibérico desenvolver accións estratéxicas e novas dentro do sector. José desenvolveu nos seus últimos anos un gran labor a nivel de márketing, moi posicionado no mundo dixital, algo que será unha das súas prioridades nesta nova andaina.

En palabras de Francesco Zazzetta, director xeral de New Holland Iberia “o noso sector está a evolucionar a unha velocidade importante e os acontecementos recentes acelerarán aínda máis os cambios. Como New Holland, temos a obrigación de brindar aos nosos clientes unha resposta cada vez máis rápida e de vangarda, en termos de produtos, tecnoloxía e servizos. Por iso necesitamos o mellor equipo de márketing, cunha visión cada vez máis centrada no futuro e na innovación. Estou seguro de que José é o mellor intérprete destes valores e que coas súas habilidades pode dar un impulso máis á nosa misión”, destaca.