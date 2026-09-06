Joaquín Hidalgo descobre os viños de Valdeorras e destaca o potencial internacional do Godello: “Hai poucos brancos así no mundo”

A Denominación de Orixe Valdeorras recibiu esta mañá a visita do prestixioso xornalista e crítico internacional especializado en viño e enogastronomía Joaquín Hidalgo, quen se desprazou por segundo ano consecutivo ata a comarca para coñecer de primeira man os seus viños e realizar unha cata dun total de 51 referencias amparadas pola D.O. Valdeorras: 32 brancas, 17 tintas, 1 tostada e 1 espumosa.
Hidalgo, editor e catador de viños de España, Chile e Arxentina para a prestixiosa publicación estadounidense Vinous.com, afronta nesta ocasión unha estadía de dous días en Valdeorras, despois dunha primeira aproximación á comarca realizada o pasado ano. Durante aquela visita tivo a oportunidade de catar viños e coñecer dous produtores, mentres que nesta ocasión o seu obxectivo é ampliar o seu coñecemento da denominación a través dunha cata máis ampla e do contacto directo con adegas e viñedos.
A axenda do xornalista incluíu a cata no Consello Regulador de máis de medio cento de referencias, así como a visita —que continuará ao longo da xornada de mañá— a diferentes produtores e viñedos. Unha aproximación que Hidalgo considera fundamental para comprender a personalidade dos viños e o territorio do que proceden. “O que realmente me interesa é tratar de entender os lugares, coñecer como funcionan os viñedos e comprender mellor a orixe dos viños que estou catando”, explicou.
Unha primeira aproximación á anada 2025
A visita está permitindo ademais a Hidalgo achegarse por primeira vez aos viños da anada 2025, que aínda non tivera ocasión de probar.
Durante esta primeira toma de contacto, destacou unha das características que, ao seu xuízo, diferencia os brancos da denominación respecto doutras zonas produtoras de Galicia: “Algúns teñen unha textura como de talco, máis compactos, e outros son moi lisos, pero todos teñen un nivel de concentración nos brancos un puntiño por enriba do resto de Galicia”.
A diversidade do Godello
Preguntado pola evolución que percibe nos viños de Valdeorras, Hidalgo pon especialmente o foco no Godello, unha variedade que, na súa opinión, se atopa nun momento de crecente interese entre os consumidores.
“Particularmente é unha variedade que está en ascenso, ten unha estrela positiva e os consumidores búscana, quérena descubrir”, sinalou o xornalista, que recoñece que ese crecente interese foi precisamente un dos motivos que o levaron a achegarse a Valdeorras.
Hidalgo considera que a denominación merece ser descuberta en profundidade e destaca especialmente a diversidade de estilos que pode ofrecer unha mesma variedade. “Non se trata de probar un Godello e pensar que xa se coñece Valdeorras, porque hai unha gran diversidade dentro da propia variedade”, explicou, apuntando ás diferentes texturas, madurezas e aproximacións estilísticas que poden atoparse nos viños elaborados na comarca.
O crítico considera, ademais, que esa amplitude estilística é precisamente un dos aspectos que fai interesante a denominación, xa que “se un cre que probou un só viño, probou todo Valdeorras, pero non”.
Ao seu xuízo, esta diversidade configura “un panorama amplo para unha pequena rexión produtora de brancos, cunha variedade que realmente ten un carácter propio”.
Por iso, anima os consumidores e afeccionados ao viño a achegarse aos viños da denominación: “Se un se considera un bebedor de viño, debería probar Valdeorras”, afirmou.
Potencial para conquistar o consumidor internacional
Tendo en conta o seu contacto cos mercados internacionais, Hidalgo sinala o Godello como un dos principais argumentos de Valdeorras para espertar o interese de consumidores doutros países.
O xornalista destaca que existen poucos viños brancos no mundo que reúnan as características que presenta o Godello de Valdeorras, ao que define como un viño con estrutura, acidez e unha gran amplitude de carácter, capaz de ofrecer perfís florais e notas de froita como mazá ou pera.
“Hai poucos brancos así no mundo”, asegurou, sinalando que a combinación das condicións climáticas de Valdeorras, os seus solos e o carácter da variedade contribúe a xerar unha ampla paleta de matices e perfís.
Para Hidalgo, esta singularidade constitúe unha oportunidade especialmente interesante nos mercados internacionais. Un consumidor de cidades como Nova York, Bos Aires ou Toquio, explica, podería atoparse ante un viño diferente aos que habitualmente ten ao seu alcance e descubrir unha variedade e un territorio aínda pouco coñecidos para moitos afeccionados.
A isto suma o alto nivel técnico acadado por algúns dos produtores da denominación, conformando, na súa opinión, unha combinación especialmente atractiva para a proxección internacional de Valdeorras.
“O Godello é unha porta de entrada”
Hidalgo tamén destaca a facilidade coa que o Godello pode achegarse a diferentes perfís de consumidores. Fronte a outros viños que poden resultar máis complexos ou difíciles de interpretar para quen se está iniciando, considera que o Godello de Valdeorras ofrece unha “primeira aproximación amable”.
“Non son viños chillóns, non son viños incómodos. Ao contrario, o Godello ten esa maxia que é a amplitude do padal, que o fai amable para calquera universo de consumidor”, explicou.
Esa capacidade de resultar accesible sen renunciar á complexidade convérteo, ao seu xuízo, nunha porta de entrada para descubrir Valdeorras, tanto para consumidores experimentados como para aqueles que simplemente senten curiosidade por coñecer unha nova rexión vitivinícola.
A visita de Joaquín Hidalgo supón unha nova oportunidade para mostrar o potencial vitivinícola de Valdeorras a un dos profesionais de referencia da crítica internacional e reforzar a presenza dos viños da denominación entre prescritores especializados de diferentes mercados.
Sobre Joaquín Hidalgo
Con formación en Enoloxía e Xornalismo, Joaquín Hidalgo é unha figura clave da comunicación no mundo do viño no ámbito hispano desde hai máis de dúas décadas, con presenza en diversos xornais e outras publicacións especializadas, como a recoñecida revista internacional Vinous.com. Hai case tres anos, sucedeu ao crítico Josh Raynolds como catador dos viños españois para a mencionada publicación.
Vinous.com é unha publicación independente sobre viños con sede nos Estados Unidos. A revista conta cun amplo equipo de críticos e escritores de renome, recoñecidos a nivel internacional. Estes expertos publican anualmente preto de 30.000 recensións de viños e ofrecen unha ampla cobertura de novos lanzamentos, catas verticais, visitas a produtores, mapas interactivos, recomendacións e outros contidos especializados.