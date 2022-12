Jaime Yartu San Millán, novo presidente de Provacuno

A Interprofesional da carne de vacún renova a súa xunta directiva. O apoio á investigación e a internacionalización son os retos de futuro do colectivo

A Organización Interprofesional da Carne de Vacún (Provacuno) acaba de renovar a súa xunta directiva durante a celebración en Madrid da súa asemblea xeral. Jaime Yartu San Millán foi nomeado novo presidente tras recibir o apoio unánime das diferentes asociacións que integran a Interprofesional.

O novo presidente amosaba o seu agradecemento por confiar e apoiar a súa candidatura, da que se sente “profundamente orgulloso e á que dedicará tempo e esforzo para representar a un sector tan importante para a sociedade como é o vacún de carne”. Jaime Yartu San Millán é licenciado en economía e dereito e leva toda a vida vinculado ao sector cárnico. O novo presidente é consciente do papel estratéxico do sector de vacún de carne, así como do difícil escenario que atravesa o sector onde “a carestía de produto, o aumento dos custos de produción e os sobrecustos lexislativos colócannos nunha situación complexa”, lembra.

Tras esta Asemblea Xeral a xunta directiva de Provacuno queda da seguinte maneira:

• Presidente: Jaime Yartu San Millán (ANICE)

• Vicepresidente: Raúl Sanz (COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS)

• Secretario: Joan Algueró (ASOPROVAC)

• Tesoureiro: Josep Friguls (ANAFRIC)

• Vogais:

◦ Manolo Vázquez (ASAJA)

◦ Román Santalla (UPA)

◦ Joaquín Gargallo (COAG)

◦ Pol Viñals (FECIC)

◦ Cecilio Folgado (AGEMCEX)

◦ María Sánchez (CEDECARNE)

◦ Octavio Gonzalo (COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS)

Pola súa banda, Eliseo Isla, antes de abandonar o seu cargo como presidente, puxo en valor o traballo realizado como representante de Provacuno nestes anos. Isla destacou os logros conseguidos: “fomos capaces de abrir importantes países para a exportación como Xapón, realizamos campañas de comunicación transcendentais para mellorar a percepción do noso sector e produto, e puxemos en marcha excelentes proxectos en favor da sustentabilidade e do benestar animal, e, todo isto, con situacións moi complexas froito da pandemia do Covid-19”.

Retos e obxectivos do novo equipo

Entre os próximos retos da nova directiva para Provacuno, Yartu sinala a necesidade de seguir apostando pola investigación para afrontar o futuro con garantías, así como por mostrar a realidade do sector. O presidente electo tamén subliñou que este sector “é exemplo de competitividade, rastrexabilidade, sustentabilidade, benestar animal e calidade”.

O novo equipo afronta esta etapa co obxectivo de seguir traballando na internacionalización do sector, coa apertura de novos mercados e a consolidación dos xa abertos, de dar resposta ás novas tendencias do consumidor e de mellorar a competitividade da cadea a través da investigación.