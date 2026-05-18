A IXP Mel de Galicia celebra este mércores o Día Mundial das Abellas

Con motivo da celebración do Día Mundial das Abellas, o vindeiro mércores, 20 de maio, o consello regulador da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Mel de Galicia desenvolverá durante toda a semana unha intensa programación de actividades divulgativas dirixidas a distintos sectores da poboación co obxectivo de poñer en valor o papel esencial das abellas como polinizadoras e a súa contribución ao equilibrio ambiental.
Ao mesmo tempo, estas iniciativas servirán tamén para fomentar o consumo do Mel de Galicia, un produto natural de gran valor, elaborado polas abellas, profundamente ligado ao territorio e á
biodiversidade galega.
As actividades previstas son as seguintes:
-Luns día 18, Festival Pint of Science 2026 na localidade de Viana do Bolo. Participarase no Festival “Pint of Science 2026”, unha iniciativa internacional que se celebra simultaneamente en centos de cidades de todo o mundo e que busca achegar a ciencia á sociedade dun xeito próximo e innovador, para reducir a brecha que ás veces hai entre ciencia, investigadores/as e a poboación en xeral.
Ademais das charlas divulgativas, a xornada contará como broche final cunha cata dirixida sobre o Mel de Galicia, onde os asistentes poderán, a través dos sentidos: vista, olfacto e gusto, que non todos os meles son iguais.
-Mércores 20, Colexio Pablo VI, na localidade de A Rúa. O día Mundial da Abella celebrarase cos máis cativos, facéndolles achegarse ao doce mundo do Mel de Galicia. Os nenos poderán coñecer de cerca o apaixonante universo das abellas e a labor polinizadora que fan, o proceso de obtención do mel e degustar os distintos tipos de mel da natureza galega. Dita actividade lévase a cabo polos colexios galegos dende hai case 20 anos, pero lonxe de quedarse estancada cada vez ten máis adeptos e máis solicitudes por toda a xeografía galega.
– Xoves 21, Biblioteca Pública de Lugo. Nun espazo emblemático e vencellado á cultura e ás tradicións, desenvolverase unha actividade aberta ao público xeral e ás familias para dar a coñecer
o Mel de Galicia, a súa orixe, as súas propiedades e a importancia da apicultura en Galicia e no mundo.
-Venres 22, Obra social Pediatría no CHUS, Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Como cada ano, a IXP colaborará coa obra social de Pediatría do Hospital Universitario de Santiago de Compostela para achegar aos nenos e nenas hospitalizados o mundo das abellas e da apicultura. Os cativos poderán ver unha colmea, probar un traxe de apicultor/a e degustar mel mentres descobren como traballan as abellas. Facéndolles un pouco máis doce a súa estancia no hospital.
Mel de Galicia nova imaxe
O pasado mes de febreiro presentouse oficialmente a nova imaxe de Mel de Galicia, unha renovación coa que se busca actualizar a identidade visual da entidade e reforzar a conexión cos consumidores actuais.
Desde entón, intensificáronse as accións de promoción e comunicación, co obxectivo de dar maior visibilidade á nova marca e continuar poñendo en valor a calidade e autenticidade do mel. Imaxe renovada, pero a mesma garantía de orixe e calidade diferenciada.