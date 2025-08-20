As IXP de vacún galego piden apoiar a gandería extensiva como defensa fronte aos lumes forestais

O Consello Regulador das IXP Tenreira Galega e Vaca Galega-Boi Galego emitiu un comunicado no que propón que se faga un “uso produtivo do territorio como protección fronte aos incendios forestais”. Actualmente, na provincia de Ourense están inscritas case o 10% das gandarías de Tenreira Galega que producen un 22% dos animais rexistrados no Consello Regulador.
A entidade que preside Jesús González asegura que o fomento e o apoio á gandaría extensiva de vacún de carne é clave para a loita contra os incendios e demanda das administracións unha aposta decidida polo modelo produtivo que desenvolven os gandeiros adscritos ás IXP.
Dende o Consello Regulador lembran que tamén os sectores ovino e caprino son esenciais para a defensa contra os lumes polas súas prácticas extensivas e polo labor que desenvolven nos territorios onde están asentados.
O presidente do Consello reclama “unha aposta decidida por parte da Administración” para apoiar
o modelo produtivo que promoven a IXP Ternera Gallega e Vaca Galega-Boi Galego. Para González, a poboación rural, a actividade agraria e a gandaría extensiva son factores determinantes para a conservación do territorio.
Por eso, insiste en que “é necesario que no rural siga vivindo xente que desenvolva unha actividade produtiva no campo, así evitáse a proliferación da maleza e das terras abandonadas” e lembra que Galicia constitúe unha reserva alimentaria europea de gran capacidade, onde o vacún extensivo de carne conleva un grande aproveitamento económico.