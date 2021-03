Irlanda incrementou un 24% as compras de viño español en 2020

Segundo datos da aduana irlandesa, analizados polo Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), a pesar da pandemia, as importacións irlandesas de viño español disparáronse en 2020 un 32,3% en volume e un 23,8% en valor, até os 11,8 millóns de litros e os 35,5 millóns de euros, máximos históricos.

En datos globais, Irlanda realizou en 2020 as súas maiores importacións de viño até a data, tras medrar notablemente tanto en volume (+28,8%) como en valor (+18,8%), até alcanzar os 110 millóns de litros e os 341,7 millóns de euros, crecendo por segundo ano consecutivo tras a leve caída de 2018.

O 92% do viño importado por Irlanda é viño envasado

Irlanda é un mercado moi enfocado ao viño tranquilo envasado, cuxas compras representaron o 92% do volume e case o 90% do valor total adquirido en 2020, con 101 millóns de litros (+28%) e 306,4 millóns de euros (+19,3%). Foi, por tanto, o principal protagonista do aumento global, cun prezo medio que baixou un 6,7% até os 3,03 €/litro

Marca para o viño español en Irlanda

Chile repite como principal provedor de viño a Irlanda en volume con 19,5 millóns de litros (+15,4%), aínda que os seguintes no ranking recórtanlle terreo: Reino Unido, intermediario, pechou 2020 como segundo exportador ao crecer case un 40% até os 14,3 millóns de litros, seguido de Francia, con 14 millóns (+26,2%), e de Australia (+52%) e Italia (+25%), rozando cada un os 13,5 millóns.

España creceu por encima da media e gaña cota como sexto vendedor con 11,8 millóns de litros (+32,3%), o seu mellor dato até a data ao superar por primeira vez a barreira dos 10 millóns.

En facturación, España creceu un 24% en valor e superou a Italia como cuarto vendedor con 32,8 millóns de euros, o que non ocorría desde 2016. O viño envasado español baixou de prezo un 6% até os 2,99 €/litro, moi parecido á media de mercado e superior ao de países como Italia (2,78€), Australia (2,62€) ou Alemaña (2,17€).

Descarga aquí o informe completo do OeMv