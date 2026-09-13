Investigadores do Perú e Panamá visitarán esta semana Galicia para coñecer o seu sector apícola

Un grupo de 8 investigadores de Panamá e Perú estarán durante as dúas próximas semanas en Galicia, do luns 14 ao venres 25 para coñecer experiencias de apicultura.
Na primeira semana abordarán temas de innovación tecnolóxica, xenética apícola e a integración da actividade apícola ás diferentes realidades territoriais de Galicia. E na segunda poñerán o foco en cuestións da calidade de meles, análise sensorial e sustentabilidade socioeconómica do emprendemento apícola, coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela.
Desprázanse a Galicia para fortalecer o intercambio de coñecementos e experiencias con investigadores, técnicos e apicultores para asimilar procedementos susceptibles de ser adaptados e implementados nos ecosistemas tropicais, alén de fortalecer os lazos de cooperación institucional para eventuais colaboracións de transferencia futura.
O proxecto “Desenvolvemento sostible das comunidades costeiras a través da apicultura climáticamente intelixente en ecosistemas de manglar” busca promover un modelo innovador que integre a apicultura, a conservación da biodiversidade e o desenvolvemento sostible das comunidades costeiras no Perú e Panamá, a través do establecemento de apiarios, o fortalecemento de capacidades, a investigación científica, a incorporación de tecnoloxías de vixilancia das colmeas e a diversificación de produtos da colmea.
Preténdese con isto xerar oportunidades económicas compatibles coa conservación dos ecosistemas de manglar e fortalecer a capacidade de resiliencia fronte ao cambio climático.
O proxecto é financiado pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID) no marco do Programa de Cooperación Triangular para América Latina e o Caribe, e é desenvolvido mediante unha alianza de cooperación entre Panamá, Perú e España, que promove o intercambio de coñecementos, a innovación e a xeración dun modelo con potencial de réplica e escalamiento noutras comunidades costeiras.
Programa en Coristanco (A Coruña)
A primeira xornada desenvolverase no Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa para coñecer a iniciativa do Cicapis (Centro de de Investigación, Capacitación e Promoción Apícola) e as actividades que se desenvolven no mesmo, todo iso da man de Carlos de Castro, coordinador do Cicapis e apicultor profesional.
Ao mesmo tempo terán oportunidade de expoñer aos estudantes do CFGS de Paisaxismo e Medio Rural os obxectivos da súa estancia en Galicia. E pola tarde participarán con alumnos e apicultores en actividades prácticas: extracción de mel, mecanismos para a defensa fronte á Vespa velutina e as medidas aplicadas para o control da varroa, así como outros manejos da colmea.
Intercambio coa IXP Mel de Galicia (Sergude – Boqueixón)
O martes 14, os investigadores de deplazarán a Sergude, sede da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia onde poderán coñecer a organización e funcións deste organismo como instrumento de control e certificación da calidade do mel e defensa e promoción dos diferentes meles de Galicia.
Ao cabo da mañá responsables de Mel de Galicia e representantes da delegación panameña – peruana participarén no programa Voces do agro (Radio Voz Bergantiños) que se emitirá desde a sede da Indicación Xeografica Protexida.
E na sesión da tarde a actividade trasládase a Forcarei para coñecer experiencias de dixitalización e vixilancia de colmeas como instrumento de investigación e xestión.
Conservación e selección de abellas en Outeiro de Rei (Lugo)
O mércores 16 a actividade terá o seu epicentro en Outeiro de Rei, onde Marcos Varela. apicultor e presidente de AMIGA (Asociación de criadores de Apis mellifera iberiensis de Galicia) explicará os proxectos AMIGA/PANEGA (Programa Abella Negra Galega) á vez que explicará os manejos apícolas que levan a cabo. Nesta visita acompañarán alumnos de Fonteboa, do CFGS de Paisaxismo e Medio Rural. E a sesión da tarde dedicarase á aproximación á palinología dos meles.
Caracterización de meles de Galicia en Ourense
O xoves 17, xa na provincia de Ourense, serán recibidos por María del Carmen Seijo (Departamento Bioloxía Vexetal e Ciencias do Só. Facultade de Ciencias de Ourense. Universidade de Vigo.) onde profundarán na caracterización palinológica dos meles e as diferentes técnicas para a análise.Será unha oportunidade para establecer comparacións entre os meles de Galicia e as dos países de orixe.
Inseminación artificial de abellas en Viana do Bolo (Ourense)
E o venres 18, seguindo o periplo pola provincia de Ourense, viaxarán a Viana do Bolo para coñecer da man do apicultor Benigno Besteiro, as técnicas de inseminación artificial de abellas, así como experiencias en manexo de distintas liñaxes e razas de abellas.
Intercambio coa USC
A segunda semana da estancia en Galicia desenvolverase en instlaciones didácticas e de investigación da Universidade de Santiago de Compostela para profunidzar en cuestións estudadas na semana precedente (ver programa)