Intercambio de experiencias entre viticultores da conca do Navia e da comarca do Barbanza

As dúas zonas produtoras comparten castes autóctonas como a branca lexítima, que están a recuperar os adegueiros pertencentes á nova IXP Terras do Navia. A visita forma parte dun programa de formación impulsado pola Deputación de Lugo para a recuperación da produción na zona

As persoas participantes no programa formativo para a recuperación da produción de viño no territorio da futura IXP Terras do Navia, financiado pola área de Medio Rural da Deputación de Lugo, realizaron o pasado 27 de novembro unha visita didáctica e de intercambio ao territorio da Indicación Xeográfica Protexida Barbanza-Iria.

Durante as actividades formativas e de intercambio, desenvolvidas ao longo de todo o día, os viticultores de Negueira de Muñiz, Navia de Suarna e A Fonsagrada tiveron ocasión de coñecer de primeira man proxectos enraizados na tradición vitivinícola do territorio da IXP Barbanza-Iria, postos en marcha por persoas que comparten unha arela común: o respecto pola tradición histórica da vitivinicultura no seu territorio e o afán pola súa recuperación e desenvolvemento futuro como fórmula de mantemento dun rural vivo.

O programa formativo inclúe xornadas técnicas sobre poda, defensa vexetal e control de pragas e doenzas

Esta xornada de intercambio con proxectos doutros territorios intégrase no plan de actividades do Programa Formativo e de Desenvolvemento promovido pola área de Medio Rural coa colaboración da Asociación Galega de Viticultura (AGV) e no que xa se teñen celebrado xornadas sobre a oportunidade que supón a creación da IXP Terras do Navia, ou de perfil técnico para abordar temas como a poda, a defensa vexetal e o control de doenzas e pragas.