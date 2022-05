Intercambio de experiencias entre produtores de pataca de Coristanco e da Bretaña francesa

Agricultores galos da cooperativa Bretagne Plants participarán no mes de xullo en Galicia nunhas xornadas técnicas de formación sobre a mellora do cultivo con motivo da celebración do 40 aniversario da Festa da Pataca

Produtores de pataca de Coristanco desprazáronse esta semana até a Bretaña francesa para afondar no acordo de colaboración técnica que manteñen con agricultores galos para a mellora do cultivo dentro do Plan Estratéxico da Pataca de Coristanco.

O intercambio, facilitado pola EFA Fonteboa, consistiu nunha visita á sede de Bretagne Plants para coñecer o traballo desta cooperativa do Finisterre bretón formada por 270 produtores, cunha superficie cultivada de 6.700 hectáreas e unha produción de 183.000 toneladas de pataca que exportan a 60 países.

A cooperativa Bretagne Plants exporta o 64% da súa produción de patacas a 60 países

É a segunda visita que realizan produtores galegos a esta organización de produtores que agrupa a todos os produtores de semente de pataca certificada da Bretaña. A anterior fora en xullo do ano pasado.

Os agricultores franceses devolverán a visita no vindeiro mes de xullo, coincidindo coa celebración da 40 edición da Festa da Pataca de Coristanco, que este ano incluirá un programa de formación sobre a mellora das técnicas produtivas e o coidado do solo.

No marco destas xornadas, unha delegación da cooperativa bretona exporá a súa experiencia aos produtores locais. Bretagne Plants está dirixida por un Consello de Adminstración formado por 15 agricultores procedentes das diferentes zonas de produción e conta cun departamento de comercialización e outro de innovación e experimentación, encargado da produción de semente certificada para os socios.