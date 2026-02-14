Instinct®: O inhibidor da nitrificación que maximiza a eficiencia do nitróxeno orgánico e mineral

Instinct® é un inhibidor da nitrificación para ser usado xunto con fertilizantes nitroxenados. Actúa sobre as bacterias nitrosomonas, responsables da nitrificación, sen afectar a outros organismos do chan e inhibindo temporalmente o proceso de nitrificación, logrando así que o cultivo aproveite mellor o nitróxeno aplicado.
Instinct® é o estabilizador de nitróxeno líder en EEUU durante os máis de 40 anos que leva comercializándose.
Como funciona Instinct®?
A maneira máis eficaz para que o cultivo asimile o nitróxeno é en forma de amonio (NH4+). Cando o nitróxeno está presente maioritariamente nesta forma, redúcense as perdas por lixiviación e desnitrificación. O nitróxeno achegado ao solo en forma ureica transfórmase rapidamente en amonio que, ao ter carga positiva, únese ás partículas con carga negativa do chan e da materia orgánica. No solo habitan unhas bacterias chamadas Nitrosomonas, que converten o amonio en nitrito (NON2-), e outras bacterias denominadas Nitrobacter que o converten en nitrato (NON3-). Estas formas de nitróxeno con carga negativa son susceptibles de sufrir lixiviación e desnitrificación. Todo este proceso de conversión do nitróxeno pode tardar aproximadamente dúas semanas en completarse, aínda que varía en función da temperatura do solo.
Instinct® inhibe temporalmente o metabolismo das bacterias Nitrosomonas, co que se consegue que o nitróxeno se conserve durante máis tempo de forma amoniacal, adherido ao solo para que o cultivo poida aproveitalo mellor. Desta forma, conséguese reducir as perdas de nitróxeno por lavado e desnitrificación.
Cando usar Instinct®?
Instinct® pódese utilizar tanto no abonado de fondo como no de coberteira.
Unha das principais vantaxes de Instinct® é a súa versatilidade, xa que pode utilizarse co fertilizante que elixa o agricultor, sen estar asociado a unha formulación concreta. Esta flexibilidade permite integralo facilmente nos distintos sistemas de fertilización e no manexo habitual do cultivo, mantendo sempre a súa eficacia como inhibidor da nitrificación.
Formas de aplicación de Instinct®:
-Aplicación en mestura directa con fertilizantes nitroxenados líquidos.
-Uso mediante a impregnación de abonos sólidos.
-Aplicación en mestura con xurros ou estercos.
-Aplicación conxunta co tratamento herbicida.
Con qué fertilizantes podo usar Instinct®?
Instinct® pódese utilizar tamén con xurros ou estercos, aplicándose en mestura con eles ou incorporándoo ao solo mediante un labor mecánico.
Cultivos autorizados
Instinct® pode aplicarse en millo, cereais de inverno e primavera (trigo, cebada, avea, centeo, triticale), colza de inverno e primavera, pastos, pastos para servizo ou a terra destinada para estes cultivos.
Vantaxes do uso de Instinct®
O obxectivo do uso de Instinct® como inhibidor da nitrificación é conseguir un mellor aproveitamento do abonado nitroxenado.
Ao mesmo tempo, o emprego de estabilizadores de nitróxeno contribúe a unha agricultura máis respectuosa co medioambiente, xa que axuda a reducir a contaminación de acuíferos por nitratos e a diminuír a emisión de gases de efecto invernadoiro.
Os agricultores que usen Instinct® poden ter a confianza de estar a usar un produto que favorece unha agricultura máis rendible e sostible medioambientalmente.
Deste xeito, Agrogen pon ao dispor dos agricultores abonos especialmente adaptados aos cultivos de millo e praderías, impregnados con Instinct®, ofrecendo unha solución que combina unha formulación específica para cada cultivo co complemento idóneo para maximizar a eficiencia do nitróxeno e o rendemento agronómico.
Para un correcto uso e a máxima eficacia do produto, así como para garantir a viabilidade da impregnación, calquera blending ou impregnación con Instinct® deberá ser previamente validado polo equipo técnico de Corteva e realizarse sempre seguindo as súas recomendacións técnicas.