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Insisten en que a evolución dos custos de produción se traslade ós contratos do leite

Unións Agrarias lembra que Galicia é a comunidade produtora co prezo máis baixo por litro de toda España

Campo Galego
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Insisten en que a evolución dos custos de produción se traslade ós contratos do leite

Estase achegando o periodo de renovación de contratos do leite e as organizacións agrarias comezan a presentar as súas análises da situación. Hoxe fíxoo Unións Agrarias a través dun comunicado e para mañá está prevista unha rolda de prensa do Sindicato Labrego.

Desde Unións Agrarias advirten dunha “situación límite” que atravesan as explotacións lácteas galegas pola caída do prezo do leite e o incremento dos custos de produción. Segundo os últimos datos dispoñibles, o prezo medio percibido polos produtores en Galicia sitúase en 44,4 céntimos por litro, fronte aos 46,9 céntimos da media estatal.

A organización agraria destaca que a diferenza resulta especialmente preocupante nun territorio que concentra arredor do 40 % da produción española de leite. Ademais, Galicia presenta os prezos máis baixos entre as principais comunidades produtoras: Asturias alcanza os 49,1 céntimos por litro, Cantabria os 48,4 e Castela e León os 47,2.

Unións Agrarias considera incomprensible que Galicia sexa a principal potencia produtora de leite de España e, ao mesmo tempo, o territorio onde peor se remunera aos gandeiros.

A situación complícase polo aumento dos custos derivados da enerxía, as materias primas, o gasóleo agrícola, os fertilizantes, os servizos agrarios e a alimentación animal. A seca dos últimos meses agravou tamén o problema. A entidade calcula en 164,1 millóns de euros as perdas na produción galega de forraxes e pastos, o que reduce as reservas das explotacións e incrementa a necesidade de mercar alimento.

Segundo Unións Agrarias, o encarecemento das materias primas para os pensos e doutros factores pode elevar entre catro e cinco céntimos o custo de producir cada litro de leite.

A alimentación do gando -din- representa arredor do 60 % dos custos dunha explotación láctea. Ante esta situación, a organización reclama aos organismos de control estatais e galegos que intensifiquen as inspeccións para garantir o cumprimento da Lei da Cadea Alimentaria. Esta norma establece que o prezo percibido polo produtor debe superar os custos efectivos de produción.

Unións Agrarias advirte de que a perda de rendibilidade pode provocar novos peches de explotacións e reclama que a evolución dos custos se traslade aos prezos nas próximas renovacións contractuais, un posicionamento no que coincide o conxunto do sector.

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