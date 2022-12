Innovación e nutrición sostible: a nova gama de fertilizantes de ICL para cereais

ICL dedicou un gran esforzo nos últimos anos para desenvolver as súas diferentes gamas de fertilizantes exclusivos que, a través da innovación, conseguen achegar os nutrientes que necesitan os cultivos de forma gradual, fixándoos no chan preto das raíces, axudando á nascencia adecuada das plantas, ao seu bo desenvolvemento e sanidade, conseguindo así maiores producións e de mellor calidade.

Para o cultivo do cereal, ICL leva varios anos ensaiando en campo, xunto a agricultores das diferentes zonas produtoras, programas nutricionais baseados nas súas gamas Agromaster e Polysulphate, que se revelaron como a combinación perfecta á hora de mellorar as producións, a calidade do cereal e, o que é máis importante, a sustentabilidade do cultivo cun excelente perfil ambiental, ao usar innovación e nutrientes naturais que dan a máxima eficiencia cunha menor aplicación de fertilizantes.

Neste contexto, a fertilización dos cultivos agrícolas é unha das áreas onde máis se está incidindo na necesidade dun uso sustentable e controlado dos nutrientes que se achegan ao chan. Para responder a estas esixencias, tanto reguladoras como de toda a cadea agroalimentaria, os produtores necesitan novas solucións para poder achegar os nutrientes que necesitan as plantas de forma eficiente, precisa e sustentable.

A tecnoloxía de Agromaster xunto a un fertilizante natural como Polysulphate

Agromaster é unha das gamas punteiras de ICL na súa aposta polos fertilizantes de liberación controlada (CRF), que se aplican de forma localizada xunto á semente e que teñen unha porcentaxe encapsulado tanto do nitróxeno como do fósforo. É moi importante que o nitróxeno dure até a aplicación da coberteira e, tamén, evitar que o fósforo aplicado non se bloquee no chan por un pH elevado. Para iso, Agromaster achega a tecnoloxía de encapsulado E-Max, que asegura a liberación do nitróxeno e do fósforo de forma gradual ao longo de todo o ciclo do cereal.

Pola súa banda, o fertilizante natural Polysulphate, exclusivo de ICL, incorpora en cada gránulo o catro nutrientes básicos que necesitan os cultivos (xofre, potasio, magnesio e calcio) cun modo de acción que asegura a súa dispoñibilidade constante e prolongada no cultivo.

É importante destacar que a dispoñibilidade de tres destes nutrientes está directamente relacionada coa saúde da planta e a mellor resistencia á tensión: o Xofre achega funcións de defensa e detoxificación; o Calcio dálle permeabilidade na membrana e mellora a asimilación de nutrientes; e o Potasio outorga unha regulación estomática, firmeza, estrutura das células e maior produción.

O que fai que Polysulphate sexa un fertilizante revolucionario e innovador é que se presenta no seu estado natural e non é necesaria a separación química nin outros procesos industriais. Por esta razón, estamos ante un fertilizante natural verdadeiramente sustentable, respectuoso co medio ambiente e que realmente axuda aos produtores a reducir a pegada de carbono da agricultura.

Resultados excepcionais en crecemento produción e calidade dos cultivos

Como comentamos, ICL está a realizar ensaios de campo en todo o mundo e en particular en España, véndose como a combinación de Agromaster con Polysulphate é a combinación perfecta para conseguir o reto máis importante ao que nos enfrontamos os responsables da produción de alimentos: maximizar a produción, pero de forma sustentable.

Hai que destacar que coa tecnoloxía de liberación controlada asegúrase unha menor perda de nitróxeno e fósforo ao longo do ciclo, un beneficio que se ve potenciado pola sinerxía que produce Polysulphate ao asegurar unha dispoñibilidade prolongada no tempo do Xofre, necesario para que a asimilación do resto de nutrientes sexa maximizada.

Por último, os agricultores que están a usar xa Agromaster con Polysulphate as últimas campañas destacan as súas múltiples vantaxes, como a versatilidade do seu uso para gran variedade de cultivos e diferentes tipos de chan e clima; a flexibilidade na aplicación, xa sexa ao bato ou en banda para unha aplicación de precisión; o non ter perdas por lixiviación, fixando os nutrientes no chan; a súa alta uniformidade e densidade; a cobertura uniforme que asegura ter o catro nutrientes esenciais para as plantas; a súa seguridade ao ter moi baixo índice salino; e o ter un pH neutro.