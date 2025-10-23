Inmobilización de tres semanas para as granxas que incorporen animais de fóra de Galicia

A Xunta move ficha e despois de que outras comunidades como Asturias ou Cantabria decretaran esta semana medidas excepcionais, coma o peche dos mercados, para evitar que a dermatose nodular contaxiosa chegue á súa cabana gandeira, a Consellería do Medio Rural publica este xoves no Diario Oficial de Galicia (DOG) unha resolución coa que se reforzan as medidas preventivas co fin de protexer ás explotacións galegas da dermatose nodular contaxiosa.
Neste sentido, todos aqueles bovinos que procedan de explotacións localizadas fóra da comunidade autónoma deberán ser sometidos a unha vixilancia veterinaria oficial dunha duración mínima de 21 días naturais dende a data da súa incorporación á explotación de destino.
Por outra banda, a totalidade dos animais das granxas que incorporen bovinos procedentes doutras partes do territorio español ou do estranxeiro quedarán inmobilizados tamén durante 21 días de xeito preventivo. Esta inmobilización afectará aos bovinos presentes na explotación na data de entrada dos novos animais.
Establécese como obrigatorio desinsectar todos os vehículos de transporte de gando que realicen movementos de entrada a Galicia
Así mesmo, establécese como obrigatorio desinsectar todos os bovinos presentes na explotación á que se incorporen estes animais, así como todos os vehículos de transporte de gando que realicen movementos de entrada a Galicia. Cabe sinalar que os Servizos Veterinarios Oficiais da Consellería do Medio Rural realizarán todas as actuacións necesarias de inmobilización das explotacións, vixilancia sanitaria, comprobación da correcta desinsectación, control das condicións de limpeza e desinsectación de vehículos.
Estas medidas estarán vixentes durante un mes prorrogable
Estas medidas estarán vixentes a partir deste xoves e durante os próximos 30 días naturais e a resolución poderá prorrogarse de acordo coa evolución epidemiolóxica da enfermidade. “A fin de previr a entrada da dermatose nodularcontaxiosa no territorio da comunidade autónoma de Galicia, faise necesario tomar medidas sanitarias cautelares, co fin de protexer á cabana bovina galega”, xustifica Medio Rural.
Aumento do risco de chegada da enfermidade a Galicia
A Xunta recoñece que “as sucesivas notificacións de novos focos en Catañuña supón un importante aumento do nivel de risco de aparición desta enfermidade en Galicia”, dado que esta doenza é “unha enfermidade vírica de alta difusibilidade”, asegura.
“Por parte da Consellería do Medio Rural púxose en marcha no verán unha campaña de información para o sector gandeiro para explicar esta enfermidade e recomendar o incremento de medidas de prevención e bioseguridade nas explotacións, xa antes de que se detectaran os primeiros focos da doenza en España”, lembra a Xunta nunha nota de prensa.
A Consellería recomenda incrementar as medidas de bioseguridade e a vixiancia dos animais
“É importante sinalar que seguen vixentes as recomendacións feitas ata o momento, que aconsellaban evitar na medida do posible o traslado de animais bovinos dende zonas próximas aos focos desta enfermidade, incrementar as medidas de bioseguridade e reforzar a vixilancia pasiva nas granxas galegas, de tal xeito que, no caso de que apareza a doenza, se detecte o antes posible”, indica.
Mensaxe de tranquilidade
Aínda que se reforzan estas medidas de prevención e vixilancia, a Consellería do Medio Rural lanza unha mensaxe de tranquilidade ao sector, dado que non hai constancia de ningún caso desta enfermidade en Galicia. Así mesmo, e co fin de abordar esta situación e resolver dúbidas, o vindeiro luns celebrarase unha reunión con diferentes axentes do sector.
A Xunta pediu ao Ministerio que se adopten medidas homoxéneas en todas as comunidades
Este martes, en Conferencia Sectorial, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, reclamou ao Ministerio de Agricultura unha estratexia clara de coordinación para o control eficaz desta enfermidade, co fin de levar a cabo medidas homoxéneas entre as diferentes comunidades autónomas que dean certezas e seguridade no sector gandeiro.