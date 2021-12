Inleit fabrica en Curtis unha nova proteína láctea para a industria alimentaria

A empresa InLeit Ingredients, filial galega de Lácteos Industriais Agrupados (LIASA), situada na localidade de Curtis, aproveitou a súa presenza na feira Food Ingredientes Europe (FIE), considerada un dos principais escaparates do sector de ingredientes a nivel internacional, para lanzar o primeiro produto da súa nova gama de proteína láctea, LeitUp.

Trátase de LeitUP M85 B, unha caseína micelar, que permitirá á industria o desenvolvemento de novas aplicacións. A planta de InLeit, con sede en Curtis, é unha das poucas instalacións a nivel mundial preparada para producir este tipo de proteínas.

Segundo explicou InLeit na súa presentación, estes produtos son de especial interese para a industria nutricional e queixeira grazas ás súas propiedades. Entre elas, destaca a súa alta estabilidade á calor e a súa excelente solubilidade, o que a converte nun ingrediente idóneo para a elaboración de bebidas altamente proteínicas e con moi baixa viscosidade. Así, entre outros exemplos de aplicabilidade, están as barriñas, iogures cun alto valor proteico e tamén as novas variedades de queixo procesado.

“Este novo produto é o resultado dun proceso único, da nosa experiencia no desenvolvemento de derivados lácteos e do esforzo do noso equipo de I+D. É, por tanto, o froito de meses de traballo que nos permitiron alcanzar un produto de altísima calidade”, explica Franck David, director de I+D de InLeit.

A saída ao mercado deste novo produto, LeitUp M85 B, supón un avance significativo na carteira de InLeit, que presenta así a súa gama máis especializada, que irá ampliándose nos próximos meses co desenvolvemento de novos produtos que teñen como principal obxectivo dar unha resposta de calidade á crecente demanda de novos ingredientes. Todo isto marcado por unha sociedade cada vez máis concienciada e esixente coa saúde e o benestar.

O camiño cara a un novo modelo nutricional pide ao mercado novos produtores hiperproteicos, dirixidos a persoas que buscan opcións máis saudables, con menos aditivos e maior pureza, e é aí onde InLeit quere centrar os seus esforzos innovadores.