InLac promove o consumo de alimentos lácteos de orixe nacional para garantir o relevo xeracional

A Organización Interprofesional Láctea (InLac) segue apostando pola execución da innovadora campaña promocional “Agradécecho” co obxectivo de reactivar o consumo de alimentos lácteos de orixe nacional e fomentar con iso o relevo xeracional, despregando novas accións de divulgación ao longo de todo este exercicio de 2025.

Esta campaña arrincaba en 2024 coa intención de concienciar aos consumidores da importancia de consumir lácteos españois e do poder que teñen, coa súa decisión de compra, de fomentar o relevo xeracional no noso país, garantir a viabilidade do sector lácteo e o futuro rural no noso país. Para iso, “Agradécecho” nutriuse dun spot de televisión e accións de divulgación en Internet, redes sociais e puntos de venda, entre outras.

No spot de TV desta campaña móstranse varios nenos, como Javier, Laura ou Itziar, que queren seguir vivindo no campo, como antes fixeron varias xeracións das súas familias. “Pensamos que o medio rural pode ser o lugar ideal para que os nosos mozos poidan botar raíces, non só no ámbito da gandería, que tamén, senón que poden seguir no medio rural traballando como enxeñeiros, veterinarios, en márketing, en procesos de fabricación ou nas novas áreas de futuro ligadas á robótica ou á intelixencia artificial”, valorou a directora xerente de InLac, Nuria María Arribas.

A iniciativa de InLac prosegue o seu curso neste 2025 con dúas novas oleadas que permitirán alcanzar máis de 83 millóns de impactos. A primeira fase desenvolveuse entre o 7 de marzo e o 8 de abril e incluíu accións de divulgación en televisión e as súas plataformas, Internet e páxinas online de distribución comercial, así como sinalética en puntos de venda físicos de Caprabo, Supercor, El Corte Inglés, Eroski, Ahorramás ou DIA. A segunda fase despregarase entre o 12 de setembro e o 19 de outubro, cunha interesante novidade: a creación dun “movemento social xeracional” en distintas áreas, con apoio de redes sociais, accións con influencers e incluso de plataformas de procura de emprego como Linkedin e Infojobs.

Tal e como apuntaron desde InLac, “co lanzamento deste novo movemento social xeracional pretendemos destacar a diversidade de traballos dispoñibles no campo, creando conciencia sobre as numerosas oportunidades laborais que existen no sector agrícola e rural”. O público obxectivo desta campaña móvese entre os 18 e 30 anos, coincidindo con idades cruciais na procura de emprego, a toma de decisións sobre o futuro e a elección de estudos.

Con esta nova fase, a campaña quere concienciar sobre o relevo xeracional no campo e falar das profesións do futuro ligadas á gandería e tamén a outras actividades relacionadas coa provisión de materiais, insumos e servizos, transporte e loxística, xestoría, ámbito comercial, distribución, fabricación, coidados sanitarios e un longo etcétera. Sen esquecer as oportunidades de emprego en novidosas áreas ligadas aos drones, o big data, a intelixencia artificial ou a tecnoloxía blockchain.

Implicar aos consumidores para asegurar un futuro mellor para o medio rural

InLac apela aos consumidores para que apoien este novo “movemento” social en favor dos mozos e o medio rural, xa que teñen nas súas mans a principal ferramenta para conseguilo, apostando cando van ao supermercado pola adquisición de alimentos lácteos de orixe nacional. O reto formulado é importante, case titánico. Porque máis do 72 % dos gandeiros teñen máis de 52 anos. E, un de cada catro, está preto da idade de xubilación, é dicir, teñen máis de 65 anos mentres que, no lado contrario, só o 3,5 % dos titulares ten menos de 35 anos.

InLac está convencida da proxección que ten o sector lácteo e o medio rural para atraer novos activos e evitar así o avance da denominada “España Baleirada”. Non en van, a cadea de produción, transformación e comercialización factura arredor de 13.000 millóns de euros ao ano e xera máis de 70.000 empregos directos, practicamente ao 50 % entre produción primaria e industria, o que o converte nun dos sectores agroalimentarios máis importantes do noso país. O sector conta con uns 1.700 centros autorizados para a recollida e transformación de leite dos cales 600 poderían considerarse industrias lácteas propiamente ditas. De media, 15.700 gandeiros realizan entregas de leite, dos cales 9.300 son de vaca, 2.600 de ovella e 3.800 de cabra.

En definitiva, coas accións de divulgación formuladas nesta ambiciosa e innovadora campaña de publicidade, comunicación e relacións públicas, InLac márcase o obxectivo de lograr que mellore a comercialización de alimentos lácteos elaborados en España, como leite, queixo e iogur, porque “con iso, melloraremos a economía, o emprego e ofreceremos máis oportunidades no medio rural para os mozos”.

Como identificar a Orixe España no etiquetado dos lácteos?

InLac anima aos consumidores a buscar e consumir lácteos de orixe nacional. A normativa actual (Real Decreto 1181/2018) obriga aos fabricantes de leite e lácteos a informar aos consumidores acerca da orixe do leite que utilizan como ingrediente para a súa elaboración. Esta normativa aplícase ao leite de vaca, cabra e ovella, así como a calquera outro alimento que conteña máis do 50 % de leite como ingrediente, como natas, manteigas, queixos, iogures ou leites fermentadas. Nestes casos, debe indicarse o país de muxido e o país de transformación.

Do mesmo xeito, o consumidor pode buscar o logo “3 lácteos ao día”, que garante que a materia prima é de orixe nacional e que alude á cantidade media de consumo recomendada polos expertos en nutrición para asegurar unha vida saudable e previr enfermidades, durante todas as etapas da vida.

Beneficios dos lácteos: Por que consumir polo menos 3 ao día

Tomar unha media de 3 lácteos ao día. Esta é a mensaxe que promove desde hai anos a Organización Interprofesional Láctea (InLac), avalada por diferentes investigacións científicas do máximo rigor e obxectividade (a prestixiosa publicación internacional “ADVANCES IN NUTRITION” é un bo exemplo da recompilación dos principais artigos científicos publicados sobre iso da man de Ángel Gil e Rosa M. Ortega).

Os lácteos son alimentos situados na base da pirámide nutricional que formaron e forman parte das nosas saudables dietas mediterránea e atlántica desde hai milenios, nun país que figura entre os máis lonxevos do mundo e con mellor esperanza de vida a nivel global.

Máis do 60 % do calcio da dieta española procede do consumo de leite e lácteos, pero unha parte dos españois está a abandonar o seu consumo, influenciada por modas alimentarias pouco rigorosas desde o punto de vista científico en favor doutros produtos que non contan cos mesmos beneficios. As evidencias saudables derivadas do consumo habitual de alimentos lácteos contan co respaldo da Fundación Española da Nutrición (FEN), a Fundación Iberoamericana da Nutrición (Finut) ou a Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación e Dietética (Fesnad), entre outros organismos.

InLac é a asociación sen ánimo de lucro recoñecida polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación como Organización Interprofesional Láctea ao abeiro da Lei 38/1994. Os seus membros son asociacións sen ánimo de lucro que representan a produtores e transformadores de leite de vaca, ovella e cabra (ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España e FeNIL). InLac constitúese como o foro estable de debate entre todos os axentes da cadea láctea, respectando sempre os ámbitos de actuación propios das organizacións que a compoñen.