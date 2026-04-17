InLac potencia a nivel internacional o sector lácteo e queixeiro español

A Organización Interprofesional Láctea (INLAC), que integra a gandeiros, cooperativas industrias lácteas de todo o país, exhibiu o enorme potencial do sector lácteo e queixeiro nacional en Alimentaria Barcelona 2026, un dos maiores encontros internacionais do sector alimentario, que se celebrou do 23 ao 26 de marzo de 2026 en Fira Barcelona – Gran Vía.
InLac contou con stand propio, ideado como espazo estratéxico para difundir o valor económico, social, cultural e nutricional do sector lácteo español.
Nesta edición, a interprofesional acudiu acompañada por unha selección de 14 queixarías, que mostraron a diversidade, riqueza e personalidade dos seus queixos: Agroalimentaria Val dos Muíños; Artequeso Queixos Manchegos; Arteserena (Cremositos do Zújar); Central Lechera Gallega; La Antigua Quesería; Madera López Ernesto-Rey Silo; Pago de la Jaraba; Queso Artesano de Teruel; Queso Payoyo; Quesos Cantó D’Elx; Quesos Guara; Quesos La Pardina e as cooperativas Iberqués Extremadura e Granja Perales.
Os visitantes puideron coñecer de primeira man a variedade de queixos nacionais elaborados en orixe por mans expertas, así como dialogar cos propios produtores sobre técnicas, procesos e singularidades de cada proposta.
A presenza de InLac en Alimentaria 2026 contribuíu a poñer en valor, ademais, a importancia do sector lácteo español, un motor económico fundamental para o medio rural, a sustentabilidade territorial, a innovación alimentaria e o abastecemento de alimentos esenciais para millóns de consumidores.
“No seu conxunto, a cadea de valor factura ao redor de 12.700 millóns de euros anuais e xera máis de 70.000 empregos directos. Axunta no seu seo a máis de 1.500 industrias das que máis do 95 % son PEMES de menos de 5 empregados e a uns 15.000 gandeiros de leite que contribúen ao mantemento da España máis rural”, remarcou o presidente de InLac, Javier Roza.
A promoción dos queixos, vital para InLac
A promoción dos queixos é prioritaria para a Interprofesional tendo en conta as grandes oportunidades que estes alimentos teñen, non só no mercado nacional, senón tamén nos internacionais, como podía ser EEUU.
De feito, InLac acaba de finalizar con grandes resultados a súa ambiciosa campaña de promoción de tres anos, impulsada co apoio da Unión Europea (UE): “Discover the European Cheestories with cheeses from Spain” (marzo 2023-febreiro 2026).
Ao longo do período de desenvolvemento da campaña, España incrementou as súas exportacións de queixo aos Estados Unidos nun 34 %, superando os 12 millóns de euros en vendas, fronte a crecementos máis moderados doutros grandes produtores europeos, como Francia (+ 6 %) ou Italia (+ 2 %). Un desempeño que reforza o posicionamento competitivo do queixo español fronte aos seus principais competidores neste mercado.
Por outra banda, “os éxitos desta campaña permitiron que a UE poida prorrogar as actividades de promoción en EEUU durante outros tres anos, dando continuidade a Cheestories”, avanza a directora xerente de InLac, Nuria María Arribas, quen engade que, entre as accións previstas, figura a asistencia á prestixiosa feira Summer Fancy Food en Nova York, prevista para o próximo mes de xuño.
Desde a Comisión Europea felicitaron a InLac por esta iniciativa promocional, subliñando o valor deste enfoque nun escenario marcado pola incerteza regulatoria e as tensións comerciais entre a Unión Europea e Estados Unidos. De feito, o propio Comisario de Agricultura destacou esta acción promocional agroalimentaria como “unha ferramenta estratéxica para consolidar a presenza dos alimentos europeos, reforzar a súa percepción de calidade e acompañar aos produtores en mercados chave”.
En definitiva, grazas a iniciativas como a participación en Alimentaria e o desenvolvemento de campañas internacionais de promoción, InLac continúa impulsando o sector lácteo español e reforzando o seu posicionamento dentro e fóra das nosas fronteiras. A través destas accións, a interprofesional pon en valor a calidade, diversidade e competitividade dos lácteos nacionais, á vez que abre novas oportunidades de crecemento en mercados estratéxicos e fortalece toda a cadea de valor láctea.