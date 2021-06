INLAC: “Debemos traballar por un sector con poder de negociación fronte á distribución comercial e que o consumidor recoñeza o noso esforzo en sustentabilidade”

O sector lácteo é fundamental na vertebración do rural e no coidado do medioambiente.

A Organización Interprofesional Láctea (INLAC) destaca o valor do traballo do sector en todo o territorio nacional, dado o seu papel estratéxico e esencial, e moi especialmente en Galicia, principal produtora do país. Non en balde, o sector achega unha garantía de autoabastecemento de leite de vaca, ovella e cabra, así como queixos e derivados lácteos -ao tratarse de produtos vitais para a nutrición e a seguridade alimentaria dos consumidores-. É ademais un sector que contribúe á vertebración do medio rural e á protección do medio ambiente.

“O sector lácteo galego é unha punta de lanza da nosa economía e emprego, polo que imos traballar moi duro para conseguir a sustentabilidade económica, o que implicará alcanzar un valor xusto para todos os elos da cadea, tanto gandeiros como cooperativas e fabricantes”, conclúe o presidente de INLAC, Ignacio Elola.

De feito, Elola lembra que Galicia é unha rexión líder non só en produción, senón tamén en innovación, organización sectorial, aposta pola sustentabilidade e novos produtos que responden ás necesidades dos consumidores de hoxe en día.

No entanto, INLAC matiza que existe unha gran preocupación polo imparable incremento dos custos de produción e insumos, o que está a provocar graves repercusións tanto en gandeiros como en cooperativas e fabricantes lácteos. Esa situación esixirá de enormes esforzos sectoriais e apoios máis ambiciosos das Administracións.

“O futuro pasa sen dúbida, pola sustentabilidade ambiental para avanzar na economía circular. Abordaremos especialmente proxectos para diminuír as emisións de CO2, o consumo de auga e a xestión dos xurros. Seguiremos promovendo as boas prácticas, investindo en incorporación de enerxías renovables, a diminución do uso de auga, a circularidade dos envases ou a redución do desperdicio alimentario”, engade Elola.

O sector lácteo é un exemplo de compromiso cunha economía eficiente e máis ecolóxica. “Tamén identificaremos entre todos liñas de traballo nas que INLAC debe exercer como motor de investigación, colaborando con universidades, centros de investigación (tanto públicos como privados) e outros axentes de investigación para facilitar o desenvolvemento do sector”, esgrime o presidente.

“O sector lácteo é “cabalo gañador”. Só temos que crelo e traballar xuntos para espremer todas as súas potencialidades positivas porque iso redundará en beneficio de todos, incluídos o medio ambiente, o futuro rural, a economía, e os consumidores aos que nos debemos e que teñen moitas veces, coa súa elección de compra, a chave”, conclúe.

Vertebración do rural

“A gandaría e o sector lácteo son clave para a supervivencia do mundo rural”, subliña desde Lalín (Pontevedra) o vicepresidente segundo de INLAC, Román Santalla. “O papel do gandeiro é determinante para que os pobos estean vivos. A gandaría é o sector, xunto á agricultura, que máis poboación fixa, xa que os animais requiren atención todos os días, a todas as horas e os 365 días do ano sen excepción”, puntualiza Santalla.

Por tanto “é un sector, que ademais de xerar emprego, é determinante para fixar á poboación, porque a poboación ligada á gandaría ten que estar sempre moi preto de onde viven e onde comen os animais”, explica Santalla desde a localidade pontevedresa.

España conta con ao redor de 836.069 vacas en ordeño e o 40 % do total (unhas 330.600) corresponde a Galicia, que concentra ademais o 56 % dos gandeiros do país.

Desde INLAC consideran que é prioritario recoñecer aos gandeiros, unha figura non suficientemente valorada nin recoñecida, e ao sector lácteo no seu conxunto.

Outro foco do traballo da INLAC é facer fronte a ‘fake news’ e desinformación, lembrándolle aos consumidores as recomendacións científicas que aconsellan o consumo de tres lácteos ao día, como cantidade media aproximada, aínda que dependendo das necesidades de cada colectivo de poboación pode oscilar entre 2 e 4.

Sustentabilidade

Un menor uso dos recursos pode axudar a conseguir un produto mellor, explica desde Chantada (Lugo) o gandeiro J. Ramón Rato. “Estamos a facer o mesmo que facían os nosos avós, pero aplicando a tecnoloxía e os coñecementos que temos hoxe en día”, explicou.

Como resultado, obtéñense produtos da mellor calidade, pero con cada vez unha menor explotación dos recursos. Entre outros parámetros, búscase unha calidade óptima do chan tamén e por iso realízanse analíticas para saber cales son as fortalezas e debilidades de cada terra concreta, para achegarlle os nutrientes que precisa. O mesmo ocorre coa auga, na que se aposta por un uso responsable e verdadeiramente axustado ás necesidades reais. Até os excrementos dos animais son reutilizados na contorna como nutrientes para a terra.

Pablo Gómez, desde Cooperativas Lácteas Unidas, CLUN, deixa claro que esta actividade é cada día máis sustentable. “Os gases de efecto invernadoiro contribúen a agravar o quecemento global, pero a circularidade no consumo de CO2 que ten o gando no seu rumen fai que devandito impacto sexa neutro”, asegura.

Innovación

O sector aposta así mesmo pola innovación, segue investigando e investindo para poder reducir aínda máis as emisións, á vez que fomentan a embalaxe sustentable. Trátase do único packaging que foi certificado como “carbón neutral”. Toda pegada de carbono xerada na súa produción é compensada coa realización de accións sustentables.

INLAC está convencida de que o sector lácteo ten ante si enormes oportunidades pese ao contexto actual, marcado polo incremento dos custos de produción para gandeiros, cooperativas e industrias, e polo pouco valor xerado ao longo da cadea debido á enorme presión que exercen os puntos de venda.

Futura PAC

Entre os grandes retos que debe afrontar o sector, INLAC lembra que nos diriximos cara a unha PAC máis ambiental que destinará o 40 % do seu orzamento a estes obxectivos máis “verdes”, á vez que reforzará o papel dos gandeiros. A nova arquitectura da PAC promoverá os chamados ecoesquemas, é dicir, axudas complementarias para cumprir con prácticas beneficiosas para o medioambiente. E tanto as certificacións en benestar animal, en pastoreo ou o leite ecolóxico van ser moi relevantes nos próximos anos.

De feito, na estratexia “Da granxa á mesa” da UE, preténdese darlle á produción ecolóxica un peso clave. O sector adaptarase como sempre o fixo, con sobresaínte, aínda que cremos que Administracións e consumidores deben ser conscientes de que dispoñer de produtos máis sustentables ten un prezo, porque se non, calquera mellora realizarase en detrimento da rendibilidade do resto dos elos da cadea.

“Debemos traballar agora máis que nunca por un sector unido e fortalecido, con poder de negociación fronte a distribución comercial para conseguir que se xere máis valor, impedir que se utilicen os lácteos como produto reclamo e que o consumidor recoñeza o esforzo en materia de sustentabilidade. Necesitamos un sector lácteo cohesionado e forte para facer fronte aos importantes retos que temos por diante”, conclúen desde INLAC.