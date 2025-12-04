Inicio / Desenvolvemento rural / Inicio do pago das axudas a agricultores e gandeiros afectados polos grandes lumes

Inicio do pago das axudas a agricultores e gandeiros afectados polos grandes lumes

O montante supera os 27 millóns de euros que se destinan a 9.679 persoas beneficiarias, que recibirán un aviso do ingreso da axuda

Campo Galego
Inicio do pago das axudas a agricultores e gandeiros afectados polos grandes lumes

O Ministerio de Agricultura iniciou o pago de 27,8 millóns de euros que o Goberno de España destina aos agricultores e gandeiros afectados polos grandes incendios producidos neste verán. As persoas beneficiarias recibirán a través do seu teléfono móbil o aviso do ingreso da axuda.

Son un total de 9.679 agricultores e gandeiros que recibirán esas axudas directas que comprenden dúas liñas: a compensación pola perda de renda nas explotacións agrarias afectadas e o apoio adicional ao coste do seguro agrario para titulares de pólizas.

A finalidade é que poidan facer fronte aos gastos e perdas derivadas dos incendios, independentemente das indemnizacións dos seus seguros. O groso da axuda, 21,5 millóns de euros, é para compensar a perda da renda ocasionada polos incendios e o percibirán 3.446 titulares de explotacións. Os outros 6,3 millóns de euros corresponden á elevación da subvención pola contratación do seguro agrario, ata o 70 % do coste da póliza e percibiranos 6.647 beneficiarios. Así, o número de persoas beneficiarias ascende a 9.679 persoas.

Ademais, as persoas mozas que iniciasen a súa actividade no presente ano e presentasen por primeira vez a solicitude única da Política Agraria Común (PAC) nesta campaña terán dereito a unha axuda fixa de 1.500 euros.

