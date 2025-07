Iniciativas para o fomento e profesionalización do sector do Porco Celta

Actualmente, Asoporcel –cuxo organigrama se compón dun presidente, unha vicepresidenta, secretaria, tesoureiro e tres vogais– agrupa arredor de 130 gandeiros con especial presenza na provincia de Lugo, onde se concentra a maior parte das granxas. As restantes repártense de xeito homoxéneo entre Ourense, A Coruña e Pontevedra. O equipo técnico da entidade está formado por catro profesionais que se encargan do seguimento veterinario, a xestión documental e o acompañamento aos socios.

O avance destes programas acompañouse dunha estratexia de alianzas que permitiron a Asoporcel gañar presenza institucional e comercial. Actualmente, forma parte do Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), da Federación de Razas Autóctonas Españolas (Federapes), da rede internacional Slow Food e do selo Galicia Calidade. Ademais, conta coa distinción de Pyme Innovadora, un recoñecemento estatal que acredita o seu compromiso coa investigación, a dixitalización e a aplicación de tecnoloxías punteiras ao sector gandeiro.

ACTIVIDADE PROMOCIONAL

Desde 2018, Asoporcel deu un paso decidido na súa estratexia de promoción, convencidos de que a recuperación do Porco Celta pasa por que a sociedade o coñeza, o valore e, sobre todo, o consuma. A divulgación, a educación e a acción comercial conflúen en iniciativas deseñadas para situar o produto e o seu sistema de cría extensiva no centro do discurso sobre alimentación sostible, identidade territorial e futuro do rural.

As redes sociais son vía esencial para conectar directamente co público. En Facebook e Instagram, a asociación publica diariamente novas das ganderías asociadas, avances técnicos, presenza en feiras e convocatorias abertas, ademais de concursos e sorteos de produtos que funcionan como pontes entre produtores e consumidores.

A cobertura mediática é un aliado clave. Reportaxes en prensa xeral e especializada, aparicións na TVG e noutras canles nacionais e autonómicas e colaboracións con medios do sector axudan a visibilizar a singularidade da carne de Porco Celta e o valor dun modelo produtivo baseado no benestar animal, a sustentabilidade e o aproveitamento racional dos recursos. Ademais, técnicos da asociación imparten charlas en centros educativos de distintos niveis, contribuíndo á formación de futuras xeracións e á divulgación do patrimonio gandeiro autóctono.

O labor de promoción transmite un modelo produtivo baseado no benestar animal, a sustentabilidade e o aproveitamento racional dos recursos

Outro eixe fundamental é a participación en feiras e eventos. Anualmente, o Porco Celta está presente en máis de medio cento de citas en Galicia e fóra dela. Neses espazos, a raza non se exhibe só como produto gastronómico, senón como proxecto integral: un modelo de produción en liberdade con selo de calidade, compromiso ambiental e identidade galega.

Entre todas as feiras, dúas destacan polo seu impacto: Expolugo e a Semana Verde de Galicia. En Expolugo – A Rural, Asoporcel participa de forma activa na organización, que combina exposicións, concursos morfolóxicos, venda de produtos e desfiles.

Porén, o principal escaparate é a Semana Verde de Galicia, celebrada cada xuño en Silleda. A asociación traslada un amplo dispositivo: na última edición, participaron arredor de 60 exemplares de 25 ganderías, contaron con stand no pavillón de alimentación catro operadores e os derivados da raza formaron parte dos menús do TapiRazas.

O programa incluíu tamén actividades para público infantil, sorteos, espazos de interacción a través de códigos QR e dous certames xa consolidados: o Concurso Morfolóxico do Porco Celta e o Concurso de Manexo Porcino, onde este ano a raza galega compartiu protagonismo co Gochu Asturcelta.

O labor divulgativo complétase coa produción de contido propio: vídeos formativos, manuais de cría, folletos, participación en revistas como Autóctonas Galegas, editada en colaboración con Boaga… Estes materiais son empregados en feiras, centros educativos e accións formativas, e están tamén dispoñibles na súa web, recentemente renovada para mellorar a accesibilidade á información e facilitar servizos tanto aos socios como ao público xeral.

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

A primeira grande campaña de Asoporcel data de 2020 co lema “Pásate ao Porco Celta”, un impulso inicial que se lanzou a través de televisión, redes sociais e notas de prensa. O obxectivo principal era presentar a raza ao gran público, destacando as súas virtudes, sabor e orixe 100 % galega. En consonancia, organizáronse iniciativas en redes —incluíndo concursos e sorteos— para implicar directamente ao consumidor local e fomentar o consumo responsable.

En 2021, chegou a segunda fase: “Somos de Raza”. Esta campaña deseñouse como un tributo ao esforzo dos gandeiros, convertendo aos propios criadores en protagonistas. Un spot para TVG e plataformas dixitais mostraba aos gandeiros e gandeiras como heroes do rural galego, reforzando a idea de que a recuperación do Porco Celta non se entende sen o compromiso directo das persoas que o crían.

En 2022, os protagonistas volveron ser os criadores, convertéronse en actores por un día no spot de “Somos de Raza”, emitido en TVG, redes e emisoras locais, incluíndo edicións especiais para Noiteboa e Noitevella. Esta acción reforzou o vínculo emocional e persoal co consumidor, poñendo no centro a tradición e a autenticidade.

As campañas de difusión destacan o papel dos criadores establecendo vencellos emocionais e persoais co consumidor

No 2023, xa preto do medio cuarto de século da asociación, presentouse a peza “25 anos coidando da raza Porco Celta”, co foco nas principais liñas de actuación desenvolvidas dende a orixe. O aumento do número de cabezas da raza, a presenza en feiras, a formación e profesionalización dos membros da asociación, a innovación e a promoción constante foron algúns dos factores aludidos.

Xa en 2024 lanzouse “Porco Celta: unha raza, infinitas elaboracións”, cun enfoque claramente gastronómico. O vídeo mostraba propostas culinarias elaboradas —desde tataki ou bao ata empanada con liscos—, posicionando a raza como produto gourmet adaptable a tendencias modernas. Distribuído en televisión, redes e medios dixitais, o spot xuntou innovación e tradición para atraer tanto a públicos especializados coma a novas xeracións.

Estas campañas están acompañadas de accións transversais ao longo de todo o ano: sorteos de lotes, concursos, receitas en vídeo, infografías, reportaxes en medios, spots dixitais vinculados a datas claves…

PREMIOS E RECOÑECEMENTOS

Nos últimos anos, Asoporcel recibiu recoñecementos ao valor social, ambiental e económico do seu proxecto. Os galardóns honran os criadores e visibilizan o Porco Celta como exemplo de conservación activa da biodiversidade, dinamización rural e calidade alimentaria.

En 2019, a asociación recibiu o Premio Aresa ao Desenvolvemento Rural, organizado pola USC xunto ao Grupo Aresa. O xurado —formado por perfís como o reitor da USC ou o catedrático Ángel Carracedo— recoñeceu o impacto positivo na dinamización do medio rural, o labor de recuperación da raza porcina autóctona galega e a apertura do mercado para un produto de calidade.

Un ano máis tarde, o Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) concedeulles o Premio Galicia Alimentación 2021 na categoría de “Mellor Proxecto Empresarial”. Foi a primeira vez que unha asociación de gandeiros recibía este galardón, recoñecendo a capacidade de Asoporcel para profesionalizar as granxas, impulsar vendas en liña, e posicionarse en proxectos como Mercaproximidade da Xunta.

Os premios recibidos recoñecen un proxecto integral de desenvolvemento económico no medio rural

Ese mesmo 2021, chegou o premio Lugo Cambia, co galardón …E Para Comer, Lugo á Gastronomía Lucense, entregado no Pazo de San Marcos coincidindo co Día Mundial do Turismo. Esta distinción destacou a labor de recuperación xenética da raza e o seu papel na promoción do turismo e da gastronomía local.

En 2022 obtiveron o XIII Premio ao Desenvolvemento Rural da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), na categoría de “Recuperación e Posta en Valor do Territorio Agrario”. O acto tivo lugar en Ourense, presidido polo conselleiro do Medio Rural, e fixo fincapé na función de Asoporcel como motor de revalorización de terras abandonadas e conservación da paisaxe mediante o sistema extensivo.

No 2024, a asociación recibiu unha mención especial no Primeiro Encontro Nacional do Programa Cultiva organizado polo MAPA en Madrid, valioso pola súa aposta pola formación de mozos gandeiros en explotacións modelo. Nesta reunión, a granxa Casa Cabo (Asturias) foi destacada como unha das mellores anfitrioas, grazas ao modelo silvopastoril e ao manexo que fai do Porco Celta guiado por técnicos de Asoporcel.

O resultado da acumulación destes galardóns é unha narrativa sólida: a recuperación da raza non é só un exercicio de conservación, senón un proxecto integral que xera emprego, economía no rural, innovación en venda e internacionalización.

SELOS E OUTROS PROXECTOS

A participación nestes proxectos de I+D+i e noutros de diferentes ámbitos ten por finalidade conseguir que chegue ao mercado o mellor produto cárnico posible. Fresco, embutidos, curados salgaduras, afumados…todo o que se aproveita do cocho. E sabendo reflectir os métodos de cría tradicionais e sustentables en fragas espalladas por toda Galicia.

Dende o punto de vista técnico, a carne de porco celta caracterízase por ter unha cor avermellada intensa, textura tenra, infiltración de graxa cualificada de excelente, alto contido en ácidos graxos insaturados, ferro e antioxidantes. Unhas características organolépticas e nutricionais que se ven acentuadas polos maiores tempos de sacrificio -case 12 meses- e o pastoreo libre.

Sen embargo, a demora no sacrificio dos animais e, por conseguinte, na saída das canais e dos produtos elaborados ao mercado non impiden que a carne producida manteña un crecemento constante, tan só alterado nos anos da postpandemia. Dese xeito, en só oito anos -de 2016 a 2024- aumentou en 100 toneladas a cantidade de carne certificada baixo distintivos oficiais, pasando de 95.000 quilos a 195.000. Unhas cifras moi elevadas para unha especie que, non esquezamos, segue estando en perigo de extinción.

Precisamente as certificacións de calidade, a súa consecución, son unha constante dende hai case unha década. Dese xeito, dende 2016 todos os produtos derivados do Porco Celta contan co logotipo 100 % Raza Autóctona Porco Celta, o primeiro selo nacional de raza porcina autóctona, autorizado polo Ministerio de Agricultura. O selo garante a pureza xenética, a cría en réxime extensivo ou semiextensivo, a alimentación natural e a trazabilidade completa dende a granxa ao consumidor.

Os produtos que saen das granxas dos socios de Asoporcel contan con recoñecementos do Ministerio de Agricultura e a Consellería do Medio Rural

Nesa mesma liña, dende 2023 Asoporcel está autorizada a empregar o selo Galicia Calidade en todos os produtos derivados da raza. O distintivo, que recoñece máis de 140 empresas galegas e 400 referencias, avala que o produto está elaborado en Galicia, utiliza materia prima galega e supera un control rigoroso de calidade.

Eses dous selos combinados supoñen un valor crecente no mercado cárnico tanto nacional como internacional. De xeito que os derivados do Porco Celta alcanzan nos puntos de venda prezos similares aos do coñecido porco ibérico. E serven tamén para transmitir unha imaxe que reforza a confianza do consumidor e permite acceder a cada vez máis mercados.

A maiores dos selos que acreditan a carne e os seus procesos de produción, Asoporcel viu recoñecido nos últimos anos o seu labor no eido administrativo. Así, a asociación está recoñecida como entidade de asesoramento, formación e apoio técnico, converténdose nunha estrutura clave para a viabilidade das ganderías de Porco Celta e a incorporación de novos criadores ao sector.

Desde a súa inscrición como entidade de xestión e asesoramento agrario (EAX_19_075), ofrece apoio directo na tramitación de axudas públicas, cunha atención especialmente centrada nas liñas destinadas a razas autóctonas. E está recoñecida como entidade colaboradora da Consellería do Medio Rural para a formación continua e transferencia de tecnoloxía agraria (ECMR_144/22) así como entidade autorizada para impartir cursos en materia de benestar animal (BA_102/17).

ACOMPAÑAR OS SOCIOS

Por tratarse dunha raza autóctona e aínda en perigo de extinción, é esencial desenvolver e xestionar o Libro Xenealóxico da raza Porco Celta, recoñecido oficialmente polo Ministerio de Agricultura. O Libro garante a pureza da liña xenética e establece os criterios de selección e reprodución. Todos os exemplares son inscritos cun rexistro detallado da súa filiación e datos morfolóxicos e produtivos, un dos pasos que levan á trazabilidade da produción e a consolidación do selo 100 % Raza Autóctona.

Como elemento engadido de control, todos os animais levan un dobre crotal auricular: un visual e outro electrónico -dotado dun transpondedor- que facilita a recollida de datos directamente na granxa.

Un dos puntos fortes do labor de acompañemento de ASOPORCEL son as visitas técnicas as explotacións

Outro dos puntos fortes da actividade de acompañamento son as visitas técnicas en colaboración con outras entidades, como a realizada en 2024 á devesa salmantina. Alí, trinta criadores galegos puideron coñecer de primeira man o modelo de manexo do porco ibérico, o funcionamento da montanera e o sistema de silvopastoreo, coa mirada posta na súa adaptación ao Porco Celta. Estes encontros permiten enriquecer a práctica diaria dos socios e establecer pontes con outras razas e territorios.