Iniciativa para dar a coñecer os viños amparados por Galicia Calidade

Nas próximas semanas 21 dos máis prestixiosos prescritores de viño a nivel estatal participarán nunha iniciativa de divulgación dos caldos galegos impartida por Luis e Alejandro Paadín, autores da Guía de Viños, Destilados e Adegas de Galicia.

Estes seminarios, que contan coa colaboración de todas as adegas de Galicia Calidade, son unha maneira de dar a coñecer a enorme diversidade de Galicia no seu conxunto, sen poñer o acento nunha soa marca, adega ou Denominación de Orixe.

Cunha duración aproximada de dúas horas e cunha metodoloxía onde se explican os 2000 anos de historia do viño en Galicia, os seus máis de 70 variedades ancestrais de uvas e orixes, así como os chans e climas que configuran as 5 Denominacións de Orixe, a iniciativa contribúe á proxección dos caldos elaborados na comunidade.

Unha paisaxe dentro de cada botella

Participarán nestes webinars catadores, xornalistas, distribuidores, formadores e blogueiros, todos eles acreditados profesionais que chegan a miles de persoas, ben a través das redes sociais ou no seu quefacer diario recomendando persoalmente viños aos seus clientes, consumidores e seguidores.

Tralos seminarios, as explicacións teóricas veranse reflectidas na posterior cata de viños, onde se poderán apreciar as diferenzas das procedencias, variedades, vales e elaboracións.

O selo Galicia Calidade ampara a 18 adegas

A marca Galicia Calidade distingue desde 1996 os produtos ou servizos que, pola súa elaboración en Galicia, pola súa materia prima ou polo seu proceso de produción, merezan esta distinción, unha vez contrastada a súa calidade mediante as auditorías de control.

Deste xeito, este recoñecemento contribuíu a impulsar a competitividade das empresas galegas nos mercados máis esixentes ao transmitir confianza e seguridade aos consumidores.

Na actualidade, o selo Galicia Calidade está en máis de 300 produtos e servizos de máis de 140 empresas galegas. No sector do viño a marca conta con 18 adegas das cinco Denominacións de Orixe Galegas.

Adegas participantes asociadas a Galicia Calidade:

D.O. Monterrei: Gargalo e Quinta do Buble

D.O. Rías Baixas: Adega Eidos, Adega Valdés, Adegas Altos de Torona, Adegas e Viñedos Paco & Lola, Adegas Terra de Asorei, Granbazán, Señorío de Rubiós e Vilarvín

D.O. Ribeira Sacra: Adegas Regina Viarum, Leira Míllara e Vía Romana

D.O. Ribeiro: Adegas Nairoa e Viña Costeira

D.O. Valdeorras: Adega A Coroa, Adegas Ruchel e Terriña Adegas e Viñedos

Prescritores participantes nos seminarios:

Alberto Dapena, propietario Enoteca Khantaros -Mellor Enoteca de España 2020- e formador (Zaragoza)

Alfonso Fraile, presidente Asociación de Catadoras de Cantabria e formador (Santander)

Anna Vicens, presidenta da Asociación Catalá de Catadoras e formadora (Barcelona)

Carlos Santos, catador de Makro Galicia (A Coruña)

Carmen De Aguirre, directora da Escola Europea do Viño (Badaxoz)

Carmen Garrobo, Directora da Escola Española de Cata (Madrid)

Constantino Iglesias, presidente Asociación de Catadores de Galicia e hostaleiro (Ourense)

Elisabet Castro, catadora propietaria do restaurante Mesón do Campo (Lugo)

Erica Barbosa, catador El Corte Inglés A Coruña (A Coruña)

Isa Lozano, catador de Vinoteca Distribuidora Vinissi (Lugo)

Jordi Melendo, guía Melendo do Champagne, formador e articulista (Barcelona)

Juanjo Sánchez, presidente Asociación de Catadoras de Málaga e formador (Málaga)

Luís Vida, xornalista “Sobremesa” e asesor de restaurantes (Madrid)

Luís Domenech, blogueiro “A Boa Pitanza” (Pontevedra)

Manuel Corralero, catadora e asesor de cartas de viños de vinotecas (Madrid)

Marcos Eire, catador Árbore da Veira, con estrela Michelin (A Coruña)

María Luisa Martín, creadora Escola de Catadoras de Valencia e articulista (Valencia)

Pedro Sestayo, secretario xeral Catadores de Galicia e formador Xunta de Galicia (Pontevedra)

Sonia Molero, directora de Uve Positivo e catador Coop. Hostalería (A Coruña)

Unai Urkijo, profesor Catadores de Escola Superior de Hostalería Bilbao (Biscaia)

Xabi Nolla, director da aula Cultura de Vi e articulista (Barcelona)