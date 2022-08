A iniciativa ‘O que non arde’ apoia o pastoreo en máis de 300 hectáreas de monte veciñal

A Deputación de Lugo, por medio da súa responsable de Medio Rural, Mónica Freire, fixo balance da segunda edición do plan de prevención de incendios “O que non arde”, dirixido ao fomento do pastoreo en terreos de faixas de protección contra os lumes e na súa contorna.

A través desta iniciativa, que a Deputación sinala como pioneira no ámbito dunha institución provincial, a área de Medio Rural ofreceu axuda económica ás comunidades de montes veciñais en man común (CMVMC) que apostaran polo pastoreo preventivo para manter limpos de maleza os cortalumes e terreos contiguos, fundamentais para deter o avance de incendios en masas forestais.

A convocatoria beneficiou 25 comunidades de montes e comuneiros e comuneiras a título individual que teñen cedido o uso de terreos comunais. Os beneficiarios sitúanse nos concellos de Abadín, Castroverde, Friol, Mondoñedo, O Valadouro, Ourol, Sarria, Viveiro e Xove, nos que se desenvolveron accións subvencionadas no primeiro semestre do ano.

A maioría das iniciativas financiadas pola a área de Medio Rural centráronse no aproveitamento silvopastoril de terreos comunais, na maioría dos casos con gando vacún e cabalar, pero tamén ovino e cabrún.

Este pastoreo preventivo, que desenvolveron sobre todo comuneiros e comuneiras dos concellos de Xove e O Valadouro, permitiu o mantemento e a limpeza de 313 hectáreas de monte.

Plans de pastoreo

Ademais do aproveitamento silvopastoril inmediato, a través da convocatoria financiouse a elaboración de plans de silvopastoreo por parte dos montes veciñais -un documento que será obrigatorio por parte da administración autonómica para poder inscribir os terreos no rexistro público de terreos forestais de pastoreo e solicitar as correspondentes axudas da PAC –, así como investigacións da propiedade e outras melloras organizativas destas entidades.

A deputada de Medio Rural valorou “a incidencia desta segunda edición do plan “O Que NON Arde”, coa que promovemos o pastoreo preventivo en zonas de protección como os lumes. Sabemos que é a mellor ferramenta contra os incendios, pero ademais é unha medida que actúa de xeito integral sobre o territorio e o sector primario, porque supón un apoio económico para a gandería extensiva”.

“A principal ameaza dos nosos montes é o abandono. Debemos ser capaces de fomentar políticas activas de prevención, encamiñadas cara a xestión do territorio e valorización dos recursos dos nosos montes, fundamentalmente dende un punto de vista social. Temos que apoiar á xente que segue activa no rural e que realiza actividades silvícolas e de aproveitamento silvopastoril co seu gando”, incidiu.

“A gandería extensiva é máis eficiente dende un punto de vista económico, social e medioambiental que as técnicas de desbroce mecánico que se empregan habitualmente nas labores preventivas de limpeza, podendo entrar en zonas de montaña de difícil acceso ou con elevadas pendentes. Temos que recuperar unha xestión mixta e multifuncional do monte, implicando as poboacións locais e dotándoas das ferramentas, medios e incentivos suficientes para reactualizar un modelo que permitía manter os montes limpos no século XIX e mediados do século XX”, concluiu a deputada-

Mónica Freire lembrou que “ademais de poñer en marcha a convocatoria, fixemos un esforzo importante para difundila, buscando a comunicación directa coas comunidades de montes veciñais nas distintas comarcas, para informar sobre a propia tramitación, pero tamén de sensibilizar sobre a necesidade da xestión forestal e da ordenación do monte para a prevención dos lumes”.

Nese senso, a deputada de Medio Rural sinalou que “a xestión e o investimento en prevención deben ir acompañadas desta labor pedagóxica”.