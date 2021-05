“A información ao consumidor é clave para impulsar os queixos españois no mercado”

Cada ano España importa da orde de 300 millóns de quilos de queixo do exterior, na súa maioría referencias pouco diferenciadas, que dan saída ao excedente de leite doutros países do norte de Europa. Estes produtos lácteos transformados exercen unha enorme competencia sobre o queixo de orixe español, que precisa de novos estímulos.

A pesar desta circunstancia, o sector queixeiro español ten gran potencial de crecemento e desenvolvemento tanto no mercado nacional como na exportación, explica o presidente da Organización Interprofesional Láctea (INLAC), Ignacio Elola. Na súa opinión, a innovación é un factor clave para seguir avanzando, así como a información ao consumidor sobre os valores nutricionais e os beneficios para a saúde.

As vendas de queixo español de vaca, cabra, ovella ou mestura no exterior multiplicáronse por 2,6 na última década

“As exportacións de queixo de vaca, cabra, ovella ou mestura multiplicáronse por 2,6 no últimos dez anos e o seu futuro é moi prometedor. Mentres tanto, o consumo interior do queixo español segue sendo unha materia pendente”, indica Elola.

O presidente da interprofesional láctea, formada por industrias, cooperativas e organizacións agrarias, destaca os altos parámetros de calidade e seguridade alimentaria que garanten os gandeiros, cooperativas e fabricantes españois, así como o compromiso con mostrar o alto valor destes alimentos por parte de colectivos profesionais como os mestres queixeiros, os afinadores, os comercializadores e os detallistas.

O consumo de queixo en España, un dos máis baixos de Europa

A xuízo de INLAC, existe amplo espazo aínda para que os queixos nacionais sigan gañando presenza nos lineais. En España, o consumo de queixo é un dos máis baixos de Europa (7,78 quilos de media ao ano; moi lonxe dos 17,2 quilos de media na UE) e, a nivel global, o noso país ocupa a trixésimo sétima posición mundial.

En todo caso, debe recoñecerse que o queixo é un alimento clásico para todos, ao formar parte da cesta da compra do 89% dos españois. “Creo que haberá poucas neveiras que non teñan algún queixo nalgunha das súas variedades”, comenta o presidente da interprofesional láctea.

A INLAC avoga por unha maior presenza e visibilidade para os queixos españois nos lineais dos supermercados

Os fogares adquiriron durante o ano móbil comprendido entre decembro 2019 e novembro 2020 ao redor de 404.700 toneladas de queixo por valor de 3.082 millóns de euros, aínda que o peso das importacións é enorme.

Sabores máis intensos e novas variedades

Pero, que busca o novo consumidor? Segundo explica o presidente da INLAC, os españois valoran de forma crecente solucións pracenteiras e saborosas, que permitan aforrar tempo (fáciles de preparar) e saudables (alimentos funcionais, enriquecidos…).

Así mesmo, queren probar sabores máis intensos ou “diferentes”, novas variedades, “ser sorprendidos no lineal”. “A innovación é un factor determinante para responder as demandas do mercado, en permanente metamorfose”, reitera Elola.

De forma crecente, os consumidores queren que os produtos sexan o máis naturais posibles, sen artificios, procedan de materias primas sostibles e respectuosas co planeta (por exemplo, envases biodegradables ou reciclables). Tendencias, asegura a INLAC, ás que se está adaptando con acerto o sector, que mostra un claro liderado fronte a outros.